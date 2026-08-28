«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою

«Нафтогазу» серед поточних потреб знайшлося місце для досить незвичного набору: чим помазати м'язи, що використати для масажу та чим рятуватися від печії

Поки Україну попереджають про складний опалювальний сезон через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, НАК «Нафтогаз України» проводить закупівлі не лише безпосередньо пов'язаних з енергетикою товарів. У списку закупівель компанії опинилися масажна олія, спортивний крем та засіб від печії.Відповідна закупівля оприлюднена в системі Prozorro, пише «Главком».

Загалом «Нафтогаз» замовив чотири позиції: емульсію «Гіалера» 15 мл, нейтральну масажну олію «Зелена. Апт.» 200 мл, спорткрем «Нікофлекс Меді Форте» та таблетки «Печаєвські від печії» зі смаком лісових ягід.

План закупівель «Нафтогазу» скриншот закупівель

Загальна вартість закупівлі становить 1049,64 грн. Масажна олія коштує 115,59 грн без ПДВ, а спорткрем також є окремою позицією у переліку. У документах закупівлі не зазначено, для яких саме потреб працівників призначені ці товари. Водночас усі чотири позиції об'єднані одним кодом закупівлі – фармацевтична продукція.

Загальна сума становить трохи більше тисячі гривень. Водночас незвичний перелік позицій привернув увагу через те, що «Нафтогаз» є ключовою державною компанією, від якої значною мірою залежить підготовка країни до опалювального сезону. Також помічено, що компанія замовила 104 одиниці «аксесуарів для ванної кімнати», проте, що також не виглядає нагальною потребою перед опалювальним сезоном.

Замовлення «Нафтогазу» фото: https://zakupivli.pro/

На тлі прогнозів про складний зимовий період така закупівля виглядає щонайменше незвично: водночас в компанії поки не коментували такий незвичний набір закупівель, і для кого саме вони призначалися. Варто нагадати, що Кабінет міністрів розподілив 35 млрд грн на реалізацію Планів стійкості. Кошти спрямують на заходи, які за результатами проведеного аудиту потребують невідкладного фінансування.