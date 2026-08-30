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Українка відверто розповіла про переїзд із Польщі до Грузії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Свіжі продукти та відкритість грузинів стали для Маргарити приємним відкриттям після європейських буднів
фото з відкритих джерел

Маргарита пояснила, чому почувається у Тбілісі спокійніше та що особливо полюбила в місцевому житті

Чимала кількість українців, які через повномасштабну війну виїхали до Польщі, тепер обирає для життя інші країни. Причин багато – хтось боїться нападів, комусь не подобаються умови чи ставлення до українців. Багато людей обирають для переїзду саме Грузію. Як інформує «Главком», українка Маргарита поділилася в ТікТок подробицями та кого переїзду та відверто розповіла, чи добре прийняла її нова країна.  

Чоловік Маргарити – грузин. Пара зараз живе у Тбілісі. Жінка поділилася, що переїзд з Польщі до Грузії змінив її життя на краще.

У своєму блозі вона детально порівняла реалії в обох країнах. За словами Маргарити, найбільшою зміною став її власний психологічний стан:

«Що змінилося з нашим переїздом з Польщі до Грузії? По-перше, змінився мій стан. Я стала набагато щасливішою, спокійнішою, нас оточують класні, щасливі люди, ми не боїмося казати, що ми з України, що ми українці. Ми не боїмося спілкуватися на вулиці українською мовою. Зник той страх, який, наприклад, був у нас в Польщі».

Окрему увагу блогерка звернула на місцеву гастрономію та атмосферу. Свіжі продукти та відкритість місцевих жителів стали приємним відкриттям після європейських буднів.

«Я досі не можу наїстися помідорами. Як вони пахнуть. Помідори, диня! Яка вона пахуча! Персики. Просто все настільки смачне», – ділиться вона.

Крім того, ритм життя в Грузії виявився значно спокійнішим, а побутові питання закрити набагато легше, ніж у Польщі.

«Немає оцієї сірості польської. Немає таких великих термінів, коли тобі треба записатися до лікаря. Це просто вау! Ми вже від цього відвикли».

Звичний для багатьох європейців ранній темп життя тут поступається розслабленому південному графіку, до якого сім’ї довелося звикати. Проте жодних сумнівів у правильності свого рішення у подружжя немає.

«Ми шкодуємо тільки про одне, що ми не переїхали сюди раніше», – поділилася українка.

Раніше українка відверто розповіла, чому вирішила переїхати з Польщі до Іспанії. Серед головних мінусів життя у Вроцлаві дівчина виділяє критичну ситуацію на ринку нерухомості. За її словами, ціни на оренду суттєво зросли: маленька квартира-студія (кавалєрка) площею близько 25 кв. м на околиці міста коштує від 3000 злотих на місяць без урахування комунальних послуг.

До слова, киянка Юлія Ковальчук повернулася до України з Польщі після тривалого перебування в цій країні. Українка розповіла, чому життя вдома краще, ніж за кордоном.

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Теги: українка Польща Грузія еміграція

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