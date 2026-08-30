Мільйони людей уперше зможуть побачити, що приховує відома святиня у США

Знаменитий храм Salt Lake Temple понад століття був доступний лише для членів Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів

Один із найвідоміших храмів мормонів – Salt Lake Temple у центрі американського Солт-Лейк-Сіті – наступного року на пів року відкриють для широкої публіки. Побачити приміщення, доступ до яких понад століття мали лише віряни, зможуть усі охочі незалежно від релігійної приналежності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Храм відкриється для відвідувачів 5 квітня 2027 року після майже восьми років масштабної реконструкції. Екскурсії триватимуть до 1 жовтня, після чого святиня знову стане доступною лише для членів Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, які відповідають її релігійним вимогам.

Очікується, що за пів року храм відвідають понад 4 млн людей – до 25 тис. щодня. Екскурсії будуть безкоштовними, однак через очікуваний ажіотаж церква запровадить попереднє бронювання.

Журналістам надали можливість відвідати храм одними з перших. фото: Intellectual Reserve, Inc.

Salt Lake Temple є духовним центром церкви, яка налічує майже 18 млн вірян у світі. Місце для його будівництва обрали ще у 1847 році, а спорудження тривало 40 років. Храм освятили у 1893 році, і відтоді його внутрішні приміщення залишалися закритими для сторонніх.

Усередині немає одного великого залу, як у багатьох християнських соборах. Натомість будівля складається з численних менших приміщень, у яких відбуваються релігійні обряди. Серед них – шлюби, які віряни вважають союзом на вічність, а також хрещення від імені померлих предків.

Чавунні фігури волів, які підтримують східну купіль для хрещення у храмі фото: Intellectual Reserve, Inc.

Купіль для хрещення спирається на спини золотих биків фото: Intellectual Reserve, Inc.

Salt Lake Temple закрили на реконструкцію наприкінці 2019 року. Однією з головних причин робіт стала необхідність захистити історичну споруду від землетрусів, адже Солт-Лейк-Сіті розташований у сейсмічно активній зоні.

Під час реконструкції фундамент храму суттєво укріпили та встановили спеціальну систему захисту від землетрусів. За словами представників церкви, вона має вберегти будівлю навіть у разі зміщення ґрунту приблизно на півтора метра.

Також під землею збудували нове крило площею близько 9,3 тис. кв. м, додали дев'ять приміщень для проведення шлюбних церемоній і ще одну купіль для хрещення. Оновили коридори, ліфти, освітлення та іншу інфраструктуру.

Офіційну вартість реконструкції церква не розголошує. За неофіційними оцінками сторонніх спостерігачів, вона могла перевищити $2 млрд.

Нагадаємо, у березні 2026 року в Єрусалимі вперше за десятиліття закрили Храм Гробу Господнього. Причиною стало загострення ситуації на Близькому Сході та загроза падіння уламків поблизу святині. Через закриття у храмі припинили богослужіння, що стало безпрецедентною ситуацією навіть з огляду на попередні воєнні періоди.