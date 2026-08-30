Найавторитетніший гороскоп на 31 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Тригон Юпітера і Сатурна допомагає поєднати амбіції з дисципліною, а Місяць в Овні додає рішучості

31 серпня 2026 року Сонце та Меркурій перебувають у Діві, Місяць рухається Овном, Венера – Терезами, Марс – Раком, Юпітер – Левом. Сатурн у Овні, Нептун в Овні та Плутон у Водолії продовжують ретроградний рух. Місяць залишається спадним, тому після повні та місячного затемнення 28 серпня загальна тенденція пов'язана не з початком нового циклу, а з осмисленням пережитого та практичними висновками. За ефемеридами на 12:00 UTC+2 Сонце перебуває приблизно на 7°35' Діви, Місяць – на 11°19' Овна, Меркурій – на 10°43' Діви.

Головна астрологічна подія дня – тригон Юпітера до Сатурна. Точний аспект формується між Юпітером на 13° Лева та Сатурном на 13° Овна. Його пов'язують із можливістю поєднати розширення можливостей, упевненість і масштабні цілі з дисципліною, відповідальністю та реалістичним плануванням. Аспект активний протягом кількох днів, а 31 серпня досягає першої точності в цій серії.

Водночас день не буде цілком спокійним. Місяць в Овні утворює квадрат із Марсом у Раку, тому особисті емоції можуть швидко переходити в реакцію. Увечері Місяць протистоїть Венері в Терезах, що здатне загострити питання балансу між власними бажаннями та потребами інших.

Що прогнозують астрологи на 31 серпня 2026 року

31 серпня має виразну тему дорослішання планів. Після емоційної кульмінації повні та затемнення наприкінці минулого тижня стає легше зрозуміти, що справді має значення. День добре підходить для того, щоб відокремити бажання від реальних цілей.

Місяць в Овні додає сміливості й прямоти. Захочеться діяти швидко, самостійно вирішувати проблеми та не витрачати час на зайві пояснення. Проте квадрат Місяця до Марса може зробити реакції різкішими. Особливо важливо не дозволяти роздратуванню визначати поведінку у спілкуванні.

Натомість тригон Юпітера та Сатурна створює значно конструктивніший довгостроковий фон. Це не аспект миттєвого успіху, а радше символічна підтримка для тих справ, у яких результат залежить від послідовності. Можна побачити можливість там, де раніше здавалися лише обмеження, але водночас оцінити ціну цієї можливості.

Головна тема дня

Перетворити амбіцію на реальний план.

31 серпня варто не просто мріяти про зміни, а визначити, які ресурси для них потрібні, що можна зробити вже зараз і скільки часу знадобиться для результату.

Цей день добре підходить для постановки цілей на вересень. Особливо тих, які потребують не одного ривка, а регулярних дій.

Водночас не варто вимагати від себе та інших миттєвого результату. Тригон Юпітера і Сатурна символічно підтримує саме поступове зростання, коли впевненість підкріплена дисципліною.

Астрологічна картина дня

☀️ Сонце – Діва , близько 7°-8°. Практичність, увага до деталей, організація та прагнення отримати конкретний результат.

, близько 7°-8°. Практичність, увага до деталей, організація та прагнення отримати конкретний результат. 🌙 Місяць – Овен , близько 11°-12° опівдні. Спадний Місяць; емоційний фон активний, прямий і дещо нетерплячий.

, близько 11°-12° опівдні. Спадний Місяць; емоційний фон активний, прямий і дещо нетерплячий. ☿ Меркурій – Діва , близько 10°-11°. Прямий рух; сильний акцент на аналізі, документах, розрахунках і деталях.

, близько 10°-11°. Прямий рух; сильний акцент на аналізі, документах, розрахунках і деталях. ♀ Венера – Терези , близько 22°. Прагнення до гармонії, взаємності та дипломатичного вирішення суперечностей.

, близько 22°. Прагнення до гармонії, взаємності та дипломатичного вирішення суперечностей. ♂ Марс – Рак , близько 12°-13°. Енергія спрямовується на захист власних інтересів, дім і близьких.

, близько 12°-13°. Енергія спрямовується на захист власних інтересів, дім і близьких. ♃ Юпітер – Лев , близько 13°. Розширення можливостей, упевненість, творчість і прагнення до розвитку.

, близько 13°. Розширення можливостей, упевненість, творчість і прагнення до розвитку. ♄ Сатурн – Овен , близько 13°, ретроградний. Перегляд цілей, відповідальності та особистих меж.

, близько 13°, ретроградний. Перегляд цілей, відповідальності та особистих меж. ♅ Уран – Близнюки , близько 5°, прямий. Нестандартні ідеї, інформаційні зміни, нові способи мислення.

, близько 5°, прямий. Нестандартні ідеї, інформаційні зміни, нові способи мислення. ♆ Нептун – Овен , близько 3°-4°, ретроградний. Переоцінка переконань, інтуїція та пошук нового напряму.

, близько 3°-4°, ретроградний. Переоцінка переконань, інтуїція та пошук нового напряму. ♇ Плутон – Водолій, близько 3°-4°, ретроградний. Глибокий перегляд старих соціальних і особистих моделей.

Важливі аспекти дня

♃ Юпітер △ ♄ Сатурн – головний аспект 31 серпня. Точний тригон відбувається між Юпітером у Леві та ретроградним Сатурном в Овні. Астрологічно його пов'язують із дисциплінованим розвитком, реалістичними амбіціями та здатністю доводити плани до результату.

– головний аспект 31 серпня. Точний тригон відбувається між Юпітером у Леві та ретроградним Сатурном в Овні. Астрологічно його пов'язують із дисциплінованим розвитком, реалістичними амбіціями та здатністю доводити плани до результату. 🌙 Місяць △ ♃ Юпітер – додає оптимізму, відкритості та впевненості. Може з'явитися відчуття, що складне завдання все ж має вирішення.

– додає оптимізму, відкритості та впевненості. Може з'явитися відчуття, що складне завдання все ж має вирішення. 🌙 Місяць ☌ ♄ Сатурн – змушує зважати на обов'язки та реальні обмеження. Емоційні реакції можуть стати стриманішими, а плани – більш прагматичними.

– змушує зважати на обов'язки та реальні обмеження. Емоційні реакції можуть стати стриманішими, а плани – більш прагматичними. 🌙 Місяць ☐ ♂ Марс – напружений аспект, який може провокувати різкість, нетерпіння та конфліктність. Особливо важливо контролювати реакцію на критику.

– напружений аспект, який може провокувати різкість, нетерпіння та конфліктність. Особливо важливо контролювати реакцію на критику. 🌙 Місяць ☍ ♀ Венера – може створювати суперечність між власними бажаннями та прагненням зберегти гармонію у стосунках.

– може створювати суперечність між власними бажаннями та прагненням зберегти гармонію у стосунках. ☿ Меркурій ✶ ♂ Марс – активний фон для переговорів, практичних рішень та переходу від обговорень до конкретних дій. Аспект стає точним 1 вересня, але вже 31 серпня перебуває в орбі.

– активний фон для переговорів, практичних рішень та переходу від обговорень до конкретних дій. Аспект стає точним 1 вересня, але вже 31 серпня перебуває в орбі. ☀️ Сонце ☐ ♅ Уран – довготривалий напружений фон, точний 28 серпня та активний і 31-го. Може приносити несподівані зміни планів і бажання різко звільнитися від обмежень.

– довготривалий напружений фон, точний 28 серпня та активний і 31-го. Може приносити несподівані зміни планів і бажання різко звільнитися від обмежень. Фаза Місяця: 🌖 спадний Місяць, близько 87% освітлення.

🌖 спадний Місяць, близько 87% освітлення. Енергетика дня: активна, рішуча, але з потребою в дисципліні та самоконтролі.

активна, рішуча, але з потребою в дисципліні та самоконтролі. Сприятливий час: друга половина дня – для планування, завершення важливих справ і ухвалення зважених рішень.

Кольори дня

Червоний, золотистий, білий, зелений, бежевий.

Щасливі числа

1, 4, 8, 13, 22, 31.

Чого очікувати від дня – 31 серпня

Початок дня може бути доволі динамічним. Місяць в Овні створює бажання швидко розібратися з усіма справами, але квадрат із Марсом радить не поспішати з реакціями.

Ближче до середини дня з'явиться більше конструктивності. Місяць формує гармонійний аспект із Юпітером, а з'єднання із Сатурном нагадує про відповідальність. Це хороший момент, щоб перевірити, чи відповідають ваші амбіції реальним ресурсам.

Головний довгостроковий акцент – тригон Юпітера та Сатурна. Він добре відповідає завершенню місяця: замість хаотичного переліку бажань можна сформувати кілька конкретних цілей на вересень.

Увечері варто бути уважнішими у стосунках. Протистояння Місяця й Венери може посилити чутливість до чужих слів або поведінки. Краще не робити остаточних висновків на емоціях.

Кохання

Для пар день може бути важливим із точки зору розподілу відповідальності. Може виникнути питання, хто за що відповідає, чого кожен хоче від майбутнього та наскільки спільні плани реалістичні.

Місяць в Овні робить почуття прямішими, а квадрат із Марсом здатен перетворити звичайну суперечку на серйозний конфлікт. Не варто доводити правоту підвищеним тоном.

Самотнім людям день може подарувати цікаве спілкування. Знайомство може початися досить активно, але краще не поспішати називати його романтичними стосунками. Нехай усе розвивається природно.

Фінанси

31 серпня добре підходить для довгострокового фінансового планування. Тригон Юпітера і Сатурна символічно підтримує рішення, у яких оптимізм поєднаний із розрахунком.

Можна скласти бюджет на вересень, переглянути регулярні витрати, визначити пріоритетні покупки або продумати накопичення.

Водночас квадрат Місяця до Марса може провокувати емоційні витрати. Якщо щось дуже захотілося купити саме зараз, краще дати собі хоча б трохи часу на обдумування.

Робота

Для професійної сфери це один із найцікавіших днів наприкінці серпня. Тригон Юпітера та Сатурна сприяє планам, які мають перспективу розвитку, але потребують терпіння та системної роботи.

Сонце й Меркурій у Діві допоможуть розкласти масштабну мету на конкретні завдання. Добре визначити, що потрібно зробити у вересні, а що можна відкласти.

Не варто брати на себе більше, ніж реально виконати. Сильний аспект Юпітера й Сатурна працює краще там, де є дисципліна, а не надмірний ентузіазм.

Найсприятливіші знаки дня

♌ Леви – Юпітер у вашому знаку формує точний тригон із Сатурном. Це сильний фон для довгострокових планів, кар'єрних цілей і особистого розвитку.

– Юпітер у вашому знаку формує точний тригон із Сатурном. Це сильний фон для довгострокових планів, кар'єрних цілей і особистого розвитку. ♈ Овни – Місяць у вашому знаку додає енергії, а Сатурн допомагає спрямувати її не на імпульсивні рішення, а на конкретний результат.

– Місяць у вашому знаку додає енергії, а Сатурн допомагає спрямувати її не на імпульсивні рішення, а на конкретний результат. ♍ Діви – Сонце й Меркурій у вашому знаку допомагають упорядкувати інформацію, скласти план і побачити деталі, які інші можуть пропустити.

– Сонце й Меркурій у вашому знаку допомагають упорядкувати інформацію, скласти план і побачити деталі, які інші можуть пропустити. ♎ Терези – Венера у вашому знаку підтримує дипломатію та допомагає знаходити компроміс, навіть якщо емоційний фон у спілкуванні буде непростим.

Кому варто бути обережнішими

♋ Ракам – квадрат Місяця до Марса може зробити реакції надто емоційними. Не варто відповідати на критику одразу.

– квадрат Місяця до Марса може зробити реакції надто емоційними. Не варто відповідати на критику одразу. ♑ Козерогам – сильний сатурніанський фон може підштовхнути вас вимагати від себе та інших надто багато. Не кожне завдання потрібно виконати ідеально.

– сильний сатурніанський фон може підштовхнути вас вимагати від себе та інших надто багато. Не кожне завдання потрібно виконати ідеально. ♎ Терезам – вечірня опозиція Місяця до Венери може створити напругу між власними бажаннями та прагненням догодити іншій людині.

Що варто зробити – 31 серпня:

визначити три головні цілі на вересень;

розділити великі завдання на конкретні кроки;

переглянути бюджет на наступний місяць;

завершити важливу робочу справу;

перевірити документи та домовленості;

оцінити, які плани справді відповідають вашим ресурсам;

поговорити з партнером про спільні цілі;

залишити час на відпочинок після напруженого періоду.

Чого краще уникати:

імпульсивних рішень;

різких відповідей;

суперечок через дрібниці;

необдуманих витрат;

обіцянок, які складно виконати;

спроб зробити все одночасно;

надмірного контролю над близькими;

відмови від перспективної ідеї лише через те, що результат не буде миттєвим.

Гороскоп на 31 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овни можуть відчути сильний приплив енергії. Місяць у вашому знаку підштовхує діяти самостійно, а Сатурн допомагає перевести імпульс у конкретний результат. Це хороший день для постановки особистих цілей і визначення того, що ви хочете змінити у вересні.

У стосунках прямота буде перевагою, якщо не переходить у різкість. Партнер може не встигати за вашим темпом. Самотнім Овнам варто бути відкритими до нових знайомств, але не поспішати з висновками.

Тельцям корисно трохи сповільнитися й подумати про те, що відбувається за лаштунками. День добре підходить для підготовки до важливих змін, роботи з фінансами та планування майбутніх витрат.

В особистому житті вам може бракувати визначеності. Не намагайтеся отримати всі відповіді одразу. Спокійна розмова з партнером допоможе зрозуміти, які питання справді потребують рішення.

Близнюкам варто використати день для планування професійних і особистих цілей. Можлива нова ідея, яка спочатку здаватиметься занадто масштабною, але після детального аналізу виявиться цілком реальною.

У стосунках важливо не говорити більше, ніж ви справді готові виконати. Партнер може уважно слухати ваші плани. Самотнім Близнюкам цікаве знайомство може початися з інтелектуальної розмови.

Ракам варто уважно стежити за емоційним фоном. Місяць в Овні та квадрат із Марсом можуть зробити робочі або сімейні ситуації більш гострими, ніж вони є насправді. Перед реакцією дайте собі паузу.

У коханні особливо важливо не накопичувати образи. Якщо щось не влаштовує, скажіть про це спокійно. Самотнім Ракам варто уникати повернення до старих історій лише через ностальгію.

Леви – серед головних фаворитів дня. Юпітер у вашому знаку формує точний тригон із Сатурном, і це чудовий символічний момент для серйозних планів. Те, що раніше здавалося далекою перспективою, можна перетворити на конкретну мету.

У стосунках не потрібно постійно демонструвати силу. Щирість буде ефективнішою за бажання справити враження. Самотнім Левам варто звернути увагу на людину, яка підтримує ваші амбіції, але водночас має власні цілі.

Діви можуть завершити серпень із дуже чітким розумінням наступних кроків. Сонце та Меркурій у вашому знаку допомагають аналізувати, планувати й знаходити помилки ще до того, як вони створять проблеми.

У стосунках не варто перетворювати турботу на контроль. Близькі можуть не відповідати вашим уявленням про ідеальний порядок, і це нормально. Самотнім Дівам варто дати новому знайомству більше простору.

Терезам доведеться шукати баланс між власними бажаннями та очікуваннями інших. Венера у вашому знаку допомагає дипломатично вирішувати питання, але ввечері може стати важче зрозуміти, чого хочете саме ви.

У коханні не погоджуйтеся автоматично заради миру. Якщо є проблема, краще назвати її прямо. Самотнім Терезам варто звернути увагу на людину, поруч із якою можна залишатися собою.

Скорпіонам корисно завершити місяць із чітким списком пріоритетів. Не обов'язково братися за всі завдання одночасно. Виберіть найважливіше й зосередьте на ньому основну енергію.

У стосунках може виникнути потреба в більшій відвертості. Якщо ви чогось очікуєте від партнера, скажіть про це. Самотнім Скорпіонам краще не поспішати довіряти людині лише через сильне перше враження.

Стрільцям день може принести хороше розуміння того, куди рухатися далі. Особливо сприятливим буде планування професійних або творчих проєктів. Не бійтеся ставити високу планку, але одразу визначте конкретний механізм її досягнення.

В особистому житті можливе відчуття легкості після непростого періоду. Партнер може підтримати вашу ідею або запропонувати власну. Самотнім Стрільцям варто частіше виходити у нове середовище.

Козерогам варто уважно переглянути навантаження. Ви можете поставити перед собою занадто багато завдань, а потім відчути роздратування через неможливість виконати їх усі. Вибір пріоритетів буде важливішим за кількість зробленого.

У коханні не варто бути надто вимогливими. Партнеру може знадобитися не оцінка, а підтримка. Самотнім Козерогам варто залишити простір для нового досвіду.

Водоліям день підходить для довгострокового планування. Можна визначити, які ідеї варто розвивати, а від яких краще відмовитися. Несподівана думка може стати основою нового проєкту, якщо її правильно структурувати.

У стосунках важливо не віддалятися, коли виникають складні теми. Розмова може виявитися продуктивнішою, ніж ви очікуєте. Самотнім Водоліям цікава людина може з'явитися через професійне або дружнє коло.

Риби можуть відчути, що після емоційних подій останніх днів настав час повернутися до конкретних справ. Добре займатися фінансами, документами, робочими планами та питаннями, які потребують послідовності.

У стосунках не варто замикатися в собі. Поясніть близькій людині, що ви відчуваєте. Самотнім Рибам краще не ідеалізувати нове знайомство – реальність варто побачити такою, якою вона є.

Головна порада дня

Не зменшуйте своїх амбіцій, але підкріпіть їх конкретним планом: саме послідовність допоможе перетворити хорошу ідею на реальний результат.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.