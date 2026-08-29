Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
Найбільшу кількість атак зафіксовано на Покровському напрямку – ворог штурмував 41 раз
За минулу добу на фронті зафіксовано 242 бойових зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.
Новини війни
Вчора противник завдав 77 авіаційних ударів, під час яких скинув 284 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9213 дронів-камікадзе та здійснили 2987 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника та три пункти управління безпілотними літальними апаратами.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках
Минулої доби наші захисники зупинили один ворожий штурм.
На Південно-Слобожанському напрямку
Українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районі Стариці, а також у напрямках Захарівки, Охрімівки та Волохівки.
На Куп’янському напрямку
Ворог один раз атакував у напрямку Новоосинового.
На Лиманському напрямку
Відбито спроби вклинитися в нашу оборону. Окупанти 11 разів атакували в районах Лимана та Діброви, а також у напрямках Шийківки, Греківки та Ставків.
На Слов’янському напрямку
Противник здійснив вісім штурмових дій у районах Закітного та Кривої Луки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку
Окупанти п'ять разів атакували у напрямках населених пунктів Заповідне та Юрківка.
На Костянтинівському напрямку
Зафіксовано 24 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Новоселівки.
На Покровському напрямку
Зафіксовано найбільшу кількість штурмових дій. Наші захисники зупинили 41 атаку. Ворог виявляв активність у районах Котлиного, Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Торецького, Софіївки, Вільного, Добропілля, Новогришиного, Удачного, Муравки, Біляківки та Новопавлівки.
На Олександрівському напрямку
Загарбники здійснили п’ять атак у напрямках населених пунктів Піддубне, Маліївка та Рибне.
На Гуляйпільському напрямку
Окупанти 15 разів атакували позиції наших оборонців. Ворог намагався просунутися в районі Гіркого, а також у напрямках Різдвянки, Долинки, Копанів та Єгорівки.
На Оріхівському напрямку
Наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у напрямках Красногірського та Новопавлівки.
Нагадаємо, триває 1648-й день повномасштабної війни в Україні.
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