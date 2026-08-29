Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року

Найбільшу кількість атак зафіксовано на Покровському напрямку – ворог штурмував 41 раз

За минулу добу на фронті зафіксовано 242 бойових зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Вчора противник завдав 77 авіаційних ударів, під час яких скинув 284 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9213 дронів-камікадзе та здійснили 2987 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника та три пункти управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Минулої доби наші захисники зупинили один ворожий штурм.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районі Стариці, а також у напрямках Захарівки, Охрімівки та Волохівки.

На Куп’янському напрямку

Ворог один раз атакував у напрямку Новоосинового.

На Лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в нашу оборону. Окупанти 11 разів атакували в районах Лимана та Діброви, а також у напрямках Шийківки, Греківки та Ставків.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив вісім штурмових дій у районах Закітного та Кривої Луки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

карта: ISW

На Краматорському напрямку

Окупанти п'ять разів атакували у напрямках населених пунктів Заповідне та Юрківка.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 24 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Новоселівки.

карта: ISW

На Покровському напрямку

Зафіксовано найбільшу кількість штурмових дій. Наші захисники зупинили 41 атаку. Ворог виявляв активність у районах Котлиного, Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Торецького, Софіївки, Вільного, Добропілля, Новогришиного, Удачного, Муравки, Біляківки та Новопавлівки.

карта: ISW

На Олександрівському напрямку

Загарбники здійснили п’ять атак у напрямках населених пунктів Піддубне, Маліївка та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти 15 разів атакували позиції наших оборонців. Ворог намагався просунутися в районі Гіркого, а також у напрямках Різдвянки, Долинки, Копанів та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у напрямках Красногірського та Новопавлівки.

карта: ISW

Нагадаємо, триває 1648-й день повномасштабної війни в Україні.