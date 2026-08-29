Головна Новини
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Найбільшу кількість атак зафіксовано на Покровському напрямку – ворог штурмував 41 раз

За минулу добу на фронті зафіксовано 242 бойових зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 29 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини війни

Вчора противник завдав 77 авіаційних ударів, під час яких скинув 284 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9213 дронів-камікадзе та здійснили 2987 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника та три пункти управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Минулої доби наші захисники зупинили один ворожий штурм.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районі Стариці, а також у напрямках Захарівки, Охрімівки та Волохівки.

На Куп’янському напрямку

Ворог один раз атакував у напрямку Новоосинового.

На Лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в нашу оборону. Окупанти 11 разів атакували в районах Лимана та Діброви, а також у напрямках Шийківки, Греківки та Ставків.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року фото 1

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив вісім штурмових дій у районах Закітного та Кривої Луки, а також у напрямку Рай-Олександрівки. 

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року фото 2
карта: ISW

На Краматорському напрямку

Окупанти п'ять разів атакували у напрямках населених пунктів Заповідне та Юрківка.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 24 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Новоселівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року фото 3
карта: ISW

На Покровському напрямку

Зафіксовано найбільшу кількість штурмових дій. Наші захисники зупинили 41 атаку. Ворог виявляв активність у районах Котлиного, Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Торецького, Софіївки, Вільного, Добропілля, Новогришиного, Удачного, Муравки, Біляківки та Новопавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року фото 4
карта: ISW

На Олександрівському напрямку

Загарбники здійснили п’ять атак у напрямках населених пунктів Піддубне, Маліївка та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти 15 разів атакували позиції наших оборонців. Ворог намагався просунутися в районі Гіркого, а також у напрямках Різдвянки, Долинки, Копанів та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у напрямках Красногірського та Новопавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року фото 5
карта: ISW

Нагадаємо, триває 1648-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: військові війна Генштаб ЗСУ фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки нічної атаки ворога у Запоріжжі
Росія атакувала Київ і Запоріжжя: є руйнування і загиблі
11 серпня, 00:50
Військовий у СЗЧ забив чоловіка молотком у Києві
Військовослужбовець у СЗЧ до смерті побив чоловіка в Києві
15 серпня, 13:27
У відомстві закликали не робити висновків про ситуацію у військовому керівництві на основі повідомлень з анонімних і неофіційних джерел
У мережі поширили фейкову заяву дружини Драпатого – ЦПД відреагував
16 серпня, 22:10
Новий уряд Петера Мадяра вже зробив низку кроків для зміни відносин із Києвом
Угорщина вперше офіційно назвала Росію загрозою для себе та Європи
26 серпня, 19:34
Вес Стрітінг та Володимир Зеленський провели зустріч
Президент обговорив із міністром оборони Великої Британії захист України від балістики
5 серпня, 18:26
ЗСУ завдали серії ударів по дроновій інфраструктурі окупантів
Сили оборони уразили місце зберігання ударних дронів у Криму
17 серпня, 14:02
Страхування бізнесу у прифронтових регіонах стало майже недоступним
Керівник Асоціації страховиків пояснив, чи можна зараз застрахувати підприємство у прифронтовій зоні
19 серпня, 18:04
Удари по Калінінграду та операції в РФ. НАТО готується до можливого нападу
Стало відомо, як НАТО відповість Росії у разі нападу на Балтію
17 серпня, 18:37
Поховання зафіксовані у дворах житлових будинків
У Дружківці, до якої наближається фронт, у дворах будинків з’являються поховання (фото)
25 серпня, 20:15

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
70K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
61K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
Сьогодні, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
Вчора, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
27 серпня, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
27 серпня, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua