Названа настоящая причина смерти Zombie Boy



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Zombie Boy

Близкие друзья Рика сообщали, что он слышал голоса, когда употреблял запрещенные вещества

32-летний манекенщик Рик Дженест, который получил широкую известность после выхода клипа Леди Гаги на песню Born This Way, не покончил с собой, как было объявлено в прошлом году после его смерти. Об этом сообщают канадские издания со ссылкой на правоохранительные органы. Рик получил несовместимую с жизнью травму головы, выпав с третьего этажа в своем доме.

Поскольку ранее он обращался за медицинской помощью из-за проблем с психикой, инцидент рассматривался как преднамеренное действие Дженеста, но новые факты доказывают, что это не так. По словам следователя, «близкие друзья Рика сообщали, что он слышал голоса, когда употреблял запрещенные вещества. Однако мистер Дженест не был под их воздействием и не находился в неадекватном состоянии, когда вышел на балкон третьего этажа». Вероятнее всего, в тот день Рик не собирался совершать непоправимое, и его смерть была трагической случайностью.

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