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    Шоу-биз

    Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру

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    <p>Кэндис Свейнпол</p> <p>Фото:&nbsp;instagram.com/angelcandices/</p> - Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру

    Кэндис Свейнпол

    Фото: instagram.com/angelcandices/

    Южноафриканская модель предстала перед поклонниками в миниатюрном купальнике

    30-летняя «ангел» Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол в очередной раз восхитила публику дерзким образом. На фото модель в крошечном бикини с тонкими завязками оттенка спелого абрикоса показала свою стройную фигуру. Кэндис приняла красивую позу, которая подчеркнула ее тонкую талию, стройные длинные ноги и подтянутый пресс.

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    Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру
    Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру
    Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру
    Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру
    Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру
    Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру
    Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру
    Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру
    Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру
    Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру
    Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру
    Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру
    Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру
    Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру
    Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру
    Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру
    Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру
    Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру
    Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру
    Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру
    Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру
    Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру

    Фолловеры пришли в восторг от такого «горячего» кадра.

    «Богиня сверху донизу!», «Особая женщина», «Вы – совершенство! Абсолютна великолепна и красива!», «Принцесса», «Потрясающая, как всегда», – прокомментировали подписчики под фото в Instagram.

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    знаменитости модель шоу-бизнес
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