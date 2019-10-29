Кэндис Свейнпол в крошечном бикини показала стройную фигуру



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Кэндис Свейнпол Фото: instagram.com/angelcandices/

Южноафриканская модель предстала перед поклонниками в миниатюрном купальнике

30-летняя «ангел» Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол в очередной раз восхитила публику дерзким образом. На фото модель в крошечном бикини с тонкими завязками оттенка спелого абрикоса показала свою стройную фигуру. Кэндис приняла красивую позу, которая подчеркнула ее тонкую талию, стройные длинные ноги и подтянутый пресс.

Фолловеры пришли в восторг от такого «горячего» кадра.

«Богиня сверху донизу!», «Особая женщина», «Вы – совершенство! Абсолютна великолепна и красива!», «Принцесса», «Потрясающая, как всегда», – прокомментировали подписчики под фото в Instagram.

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