Сбросить 10 килограммов: Адель поделилась секретами похудения



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Адель

Суперуспешная певица посвятила себя тренировкам и совершенствованию фигуры

31-летняя британская поп-звезда Адель после развода с мужем начала новую жизнь и похудела на 10 килограммов. Впервые оценить постройневшую фигуру певицы звездные коллеги смогли на дне рождения рэпера Дрейка. Британка пришла на вечеринку в откровенном облегающем платье, подчеркивающем ее новый образ.

По словам певицы, достичь таких блистательных результатов ей удалось благодаря постоянным занятием пилатесом. Тренироваться Адель начала ходить еще прошлой весной, а чтобы эффект был наиболее явным, британка наняла личного инструктора.

Певица утверждает, что не пропустила ни одной тренировки. По словам друзей Адель, она стала более дисциплинированной и бесконечно преданной новому режиму. «После того как она занялась вплотную своим телом, ей удалось полностью изменить жизнь и даже образ мышления», – цитирует Mirror слова представителей ее близкого окружения.

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