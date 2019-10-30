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    Шоу-биз

    Сбросить 10 килограммов: Адель поделилась секретами похудения

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    Адель - Сбросить 10 килограммов: Адель поделилась секретами похудения
    Адель

    Суперуспешная певица посвятила себя тренировкам и совершенствованию фигуры

    31-летняя британская поп-звезда Адель после развода с мужем начала новую жизнь и похудела на 10 килограммов. Впервые оценить постройневшую фигуру певицы звездные коллеги смогли на дне рождения рэпера Дрейка. Британка пришла на вечеринку в откровенном облегающем платье, подчеркивающем ее новый образ.

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    Сбросить 10 килограммов: Адель поделилась секретами похудения
    Сбросить 10 килограммов: Адель поделилась секретами похудения
    Сбросить 10 килограммов: Адель поделилась секретами похудения
    Сбросить 10 килограммов: Адель поделилась секретами похудения
    Сбросить 10 килограммов: Адель поделилась секретами похудения

    По словам певицы, достичь таких блистательных результатов ей удалось благодаря постоянным занятием пилатесом. Тренироваться Адель начала ходить еще прошлой весной, а чтобы эффект был наиболее явным, британка наняла личного инструктора.

    Певица утверждает, что не пропустила ни одной тренировки. По словам друзей Адель, она стала более дисциплинированной и бесконечно преданной новому режиму. «После того как она занялась вплотную своим телом, ей удалось полностью изменить жизнь и даже образ мышления», – цитирует Mirror слова представителей ее близкого окружения.

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