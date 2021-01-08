Матерится после двух рюмок: пагубные привычки Меган Маркл, помешавшие ей стать настоящей леди

В преддверии каждого Нового года актриса давала себе обещания и делилась надеждами на следующие 365 дней

39-летняя Меган Маркл счастлива в браке с 36-летним принцем Гарри. Влюбленные удивили всех, сложив с себя королевские обязанности и внезапно переехав в Америку. Теперь супруги живет в особняке в Монтесито, взятом в аренду, и наслаждаются обычной жизнью вдали от светской жизни и официальных приемов.

Меган не ведет социальные сети, а когда-то она охотно делилась рассказами обо всем том, что происходит в ее жизни. Будущая герцогиня снималась в популярном сериале «Форс-мажоры» и вела собственный лайфстайл-блог The Tig.

В преддверии каждого Нового года актриса давала себе обещания и делилась надеждами на следующие 365 дней. В 2016 году Меган призналась, что каждый год дает себе два обещания, которые так и не может претворить в жизнь.

Будущая жена принца не скрывала, что у нее есть привычки, которые мешают ей быть леди. Меган заявила, что она не может перестать ругаться и грызть ногти. «Я ругаюсь, если я сильно утомлена или же чувствую себя слишком нахальной после пары крепких напитков. А если говорить о том, что я грызу ногти. Это все равно неизбежно случается после тяжелого перелета или дня, полного стресса», — делилась избранница младшего сына принцессы Дианы.

Ранее «Скотч» сообщал, что сын Меган Маркл помог родителям записать новогодний подкаст.

В рамках сделки со Spotify супруги записали специальный выпуск подкаста. Меган и Гарри разрешили Арчи принять участие в этом. Бывшая актриса вместе с внуком королевы обсудили уходящий год и пообщались с приглашенными звездами. В конце записи слушателей ждал сюрприз: поздравление от сына герцогов.

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