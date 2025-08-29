Головна Скотч Життя
Знайти пару рідкісному равлику. У Новій Зеландії стартувала кампанія

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Равлик Нед (спереду), у якого ліва спіральна мушля, може паруватися лише з іншим дуже рідкісним «лівим» равликом
Photograph: Giselle Clarkson

Нова Зеландія запускає кампанію з пошуку кохання для рідкісного та самотнього равлика Неда

У Новій Зеландії розпочалася загальнонаціональна кампанія з пошуку партнера для надзвичайно рідкісного равлика на ім’я Нед. Цей маленький молюск, знайдений у саду поблизу Веллінгтона, має одну унікальну особливість: його мушля закручується ліворуч, тоді як у переважної більшості равликів вона спіралеподібно закручена праворуч. Ця «дзеркальна» будова, яка трапляється лише в одного равлика з 40 тис., робить його репродуктивні органи несумісними зі звичайними особинами. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

«Равлики з мушлями та репродуктивними органами на протилежному боці не можуть спаровуватися один з одним, тому, якщо не буде знайдено іншого равлика подібної будови, равлик на ім'я Нед буде змушений жити на самоті», – пише видання. 

Відкриття, що вразило вчених

Неда знайшла художниця та письменниця Жизель Кларксон, коли копала овочі у своєму саду. Вона одразу помітила незвичну мушлю і зрозуміла, що це рідкісний «лівий» равлик.

«Щось було не так, але я не могла цього зрозуміти – перша думка, яка промайнула в моїй голові, була, що це інший вид», – розповідає вона. Невдовзі Жизель Кларксон зрозуміла, що мушля равлика закручена ліворуч.

Раніше Жизель уже стикалася з такими випадками, працюючи в журналі New Zealand Geographic. Вона дала Неду притулок в акваріумі та повідомила про своє відкриття.

Після цього журнал запустив загальнонаціональну кампанію, закликаючи жителів Нової Зеландії перевіряти свої сади та парки в пошуках «лівих» равликів. Усіх, хто знайде подібну унікальну особину, просять зв'язатися з виданням, щоб дати Неду шанс знайти другу половинку.

«Джеремі» – попередник Неда

Історія Неда – не перший випадок, що привернув світову увагу. У 2017 році в Лондоні розпочалася міжнародна кампанія з пошуку пари для равлика на ім’я Джеремі, який так само мав лівосторонню мушлю. Хоча в підсумку йому знайшли двох партнерів, які, на диво, спарилися між собою, Джеремі все ж таки зумів залишити потомство перед тим, як помер.

Кампанія з порятунку Неда має на меті не лише знайти для нього пару, а й підвищити обізнаність громадськості про важливість збереження біорізноманіття та заохотити людей уважніше ставитися до природи.

До слова, сонячна електростанція Glenrowan West потужністю 149 мегават змогла об'єднати вироблення відновлюваної електроенергії та успішне ведення сільського господарства. 

Теги: Нова Зеландія

