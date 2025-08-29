Знайти пару рідкісному равлику. У Новій Зеландії стартувала кампанія

Равлик Нед (спереду), у якого ліва спіральна мушля, може паруватися лише з іншим дуже рідкісним «лівим» равликом

Нова Зеландія запускає кампанію з пошуку кохання для рідкісного та самотнього равлика Неда

У Новій Зеландії розпочалася загальнонаціональна кампанія з пошуку партнера для надзвичайно рідкісного равлика на ім’я Нед. Цей маленький молюск, знайдений у саду поблизу Веллінгтона, має одну унікальну особливість: його мушля закручується ліворуч, тоді як у переважної більшості равликів вона спіралеподібно закручена праворуч. Ця «дзеркальна» будова, яка трапляється лише в одного равлика з 40 тис., робить його репродуктивні органи несумісними зі звичайними особинами. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

«Равлики з мушлями та репродуктивними органами на протилежному боці не можуть спаровуватися один з одним, тому, якщо не буде знайдено іншого равлика подібної будови, равлик на ім'я Нед буде змушений жити на самоті», – пише видання.

Відкриття, що вразило вчених

Неда знайшла художниця та письменниця Жизель Кларксон, коли копала овочі у своєму саду. Вона одразу помітила незвичну мушлю і зрозуміла, що це рідкісний «лівий» равлик.

«Щось було не так, але я не могла цього зрозуміти – перша думка, яка промайнула в моїй голові, була, що це інший вид», – розповідає вона. Невдовзі Жизель Кларксон зрозуміла, що мушля равлика закручена ліворуч.

Раніше Жизель уже стикалася з такими випадками, працюючи в журналі New Zealand Geographic. Вона дала Неду притулок в акваріумі та повідомила про своє відкриття.

Після цього журнал запустив загальнонаціональну кампанію, закликаючи жителів Нової Зеландії перевіряти свої сади та парки в пошуках «лівих» равликів. Усіх, хто знайде подібну унікальну особину, просять зв'язатися з виданням, щоб дати Неду шанс знайти другу половинку.

«Джеремі» – попередник Неда

Історія Неда – не перший випадок, що привернув світову увагу. У 2017 році в Лондоні розпочалася міжнародна кампанія з пошуку пари для равлика на ім’я Джеремі, який так само мав лівосторонню мушлю. Хоча в підсумку йому знайшли двох партнерів, які, на диво, спарилися між собою, Джеремі все ж таки зумів залишити потомство перед тим, як помер.

Кампанія з порятунку Неда має на меті не лише знайти для нього пару, а й підвищити обізнаність громадськості про важливість збереження біорізноманіття та заохотити людей уважніше ставитися до природи.

