У Новій Зеландії поліція затримала жінку, яка перевозила дитину у валізі

Про те, який зв'язок був між жінкою та дитиною наразі невідомо

У Новій Зеландії правоохоронці заарештували жінку, у багажі якої під час поїздки автобусом знайшли дворічну дівчинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Поліція повідомила, що правоохоронців викликали на автобусну зупинку, коли водій помітив, що у валізі перебуває дитина.

«Водій занепокоївся, коли помітив, що валіза рухається. Коли він відкрив валізу, всередині була дворічна дівчинка», – йдеться в заяві поліції.

27-річну жінку заарештували та висунули обвинувачення у жорстокому поводженні з дитиною або її занедбанні.

Як зазначили в поліції, дитина була гарячою, але загалом виглядала фізично неушкодженою. Її доставили до лікарні, де вона проходить медичне обстеження.

Про те, який зв'язок був між жінкою та дитиною наразі невідомо.

Нагадаємо, у Китаї було страчено жінку на ім'я Юй Хуаїн, яка, як встановлено слідством, у період із 1993 по 2003 роки разом зі своїми спільниками викрала 17 дітей із провінцій Гуйчжоу та Юньнань, а також міста Чунцін і продала їх у провінції Хебей.

До слова, за останні три роки в Європі щодня зникають приблизно 47 дітей-мігрантів, за даними нового дослідження групи Lost in Europe.

Результати, зібрані від 31 європейської країни, включно з Австрією, Німеччиною та Італією, свідчать про зникнення щонайменше 51 433 неповнолітніх біженців без супроводу з 2021 по кінець 2023 року. За словами Ааг’є Івена, генерального секретаря організації Missing Children Europe, збільшення кількості зареєстрованих випадків зникнення є нагадуванням про необхідність розслідування багатьох не виявлених випадків.