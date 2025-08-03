Нова Зеландія запроваджує плату для туристів за візит до популярних локацій
Туризм визнано одним із ключових напрямів для економічного зростання країни
Уряд Нової Зеландії вводить плату до 40 новозеландських доларів (приблизно $24) для іноземних туристів за відвідування найпопулярніших природних пам’яток. Як пише Bloomberg із посиланням на заяву прем’єр-міністра Крістофера Лаксона, цей крок спрямований на підтримку економіки країни, передає Главком.
За словами очільника уряду, природні парки й туристичні маршрути є національним багатством, тож відвідувачі з-за кордону мають робити фінансовий внесок у розвиток локацій із великим потоком туристів. Очікується, що завдяки нововведенню бюджет отримає 62 мільйони новозеландських доларів щороку – ці кошти спрямують на утримання та вдосконалення туристичної інфраструктури.
«Я неодноразово чув від друзів з-за кордону, як їх дивує, що вони можуть безкоштовно потрапити до одних із найкрасивіших місць у світі», – зазначив Лаксон. Він додав, що внесок у розмірі від $20 до $40 доларів із людини буде справедливим у таких унікальних місцях.
Туризм визнано одним із ключових напрямів для економічного зростання країни, яка поступово виходить із рецесії. З листопада уряд також скасує обов’язкову транзитну візу для громадян Китаю, аби привабити більше туристів.
Спершу збір почнуть стягувати на об’єктах, де частка іноземних мандрівників сягає 80%. Серед таких локацій – Cathedral Cove, Tongariro Crossing, Milford Track та гора Кука.
При цьому для громадян Нової Зеландії вхід на ці території залишиться безоплатним. «Це наше спільне надбання, і кі́ві не повинні платити, щоб його побачити», – наголосив прем’єр.
Раніше ми писали, що російські туристи, які прибули на відпочинок до єгипетського Шарм-еш-Шейха, опинилися в незвичній ситуації. Їх поселили в п’ятизірковий готель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa, що розташований у безпосередній близькості до місцевої військової бази. За словами самих відпочивальників, жоден туроператор не попередив їх про таке сусідство, повідомляє «Главком» із посиланням на SHOT.
Замість очікуваного відпочинку з видом на море гості спостерігають за життям єгипетських військових просто з балкона. Додаткові «враження» забезпечує рота військових, яку щоранку піднімають о сьомій. А під час навчань на полігоні готель здригається від гулу пострілів.