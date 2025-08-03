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Нова Зеландія запроваджує плату для туристів за візит до популярних локацій

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Отримані кошти спрямують на утримання та вдосконалення туристичної інфраструктури
фото: Укрінформ

Туризм визнано одним із ключових напрямів для економічного зростання країни

Уряд Нової Зеландії вводить плату до 40 новозеландських доларів (приблизно $24) для іноземних туристів за відвідування найпопулярніших природних пам’яток. Як пише Bloomberg із посиланням на заяву прем’єр-міністра Крістофера Лаксона, цей крок спрямований на підтримку економіки країни, передає Главком.

За словами очільника уряду, природні парки й туристичні маршрути є національним багатством, тож відвідувачі з-за кордону мають робити фінансовий внесок у розвиток локацій із великим потоком туристів. Очікується, що завдяки нововведенню бюджет отримає 62 мільйони новозеландських доларів щороку – ці кошти спрямують на утримання та вдосконалення туристичної інфраструктури.

«Я неодноразово чув від друзів з-за кордону, як їх дивує, що вони можуть безкоштовно потрапити до одних із найкрасивіших місць у світі», – зазначив Лаксон. Він додав, що внесок у розмірі від $20 до $40 доларів із людини буде справедливим у таких унікальних місцях.

Туризм визнано одним із ключових напрямів для економічного зростання країни, яка поступово виходить із рецесії. З листопада уряд також скасує обов’язкову транзитну візу для громадян Китаю, аби привабити більше туристів.

Спершу збір почнуть стягувати на об’єктах, де частка іноземних мандрівників сягає 80%. Серед таких локацій – Cathedral Cove, Tongariro Crossing, Milford Track та гора Кука.

При цьому для громадян Нової Зеландії вхід на ці території залишиться безоплатним. «Це наше спільне надбання, і кі́ві не повинні платити, щоб його побачити», – наголосив прем’єр.

Раніше ми писали, що російські туристи, які прибули на відпочинок до єгипетського Шарм-еш-Шейха, опинилися в незвичній ситуації. Їх поселили в п’ятизірковий готель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa, що розташований у безпосередній близькості до місцевої військової бази. За словами самих відпочивальників, жоден туроператор не попередив їх про таке сусідство, повідомляє «Главком» із посиланням на SHOT.

Замість очікуваного відпочинку з видом на море гості спостерігають за життям єгипетських військових просто з балкона. Додаткові «враження» забезпечує рота військових, яку щоранку піднімають о сьомій. А під час навчань на полігоні готель здригається від гулу пострілів.

Теги: туризм Нова Зеландія

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