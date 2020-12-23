  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион

    • Розсилка
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион

    В письмах принцесса упоминает о делах, связанных с разводом

    Неизвестные письма принцессы Дианы другу семьи Роджеру Брамблу, написанные с 1990 по 1997 год, выставили на аукцион. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

    Ожидается, что они принесут 30 тысяч фунтов стерлингов.

    По данным издания, на аукционе продадут 36 писем принцессы, в которых она рассказывала, в том числе, о «мирских делах, связанных с предстоящим разводом».

    1 з 33
    на весь екран згорнути
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион
    Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион

    Также в переписке принцесса Диана говорила об ужасной неделе, которую она пережила после публикации в 1993 году биографии, написанной Эндрю Мортоном, где сообщалось, что она пыталась покончить с собой.

    Письма хранились в шкафу в течение 23 лет после гибели Дианы.

    Ранее «Скотч», сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи.

     Сериал уникальна тем, что по сути это самый масштабный байопик о ныне живущем человеке (и его окружении) в истории, внушительная часть хронометража которого уделена кулуарным интригам и личным беседам членов королевской семьи. И несмотря на то, что Елизавета II с родственникам в основном представлена здесь в положительном свете, временами сюжет затрагивает истории, о которых сами прототипы едва ли хотят вспоминать

    Читайте также: В жизни и на экране: культовые наряды принцессы Дианы в сериале «Корона»

    Теги: знаменитости аукцион
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies