Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион

В письмах принцесса упоминает о делах, связанных с разводом

Неизвестные письма принцессы Дианы другу семьи Роджеру Брамблу, написанные с 1990 по 1997 год, выставили на аукцион. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Ожидается, что они принесут 30 тысяч фунтов стерлингов.

По данным издания, на аукционе продадут 36 писем принцессы, в которых она рассказывала, в том числе, о «мирских делах, связанных с предстоящим разводом».

Также в переписке принцесса Диана говорила об ужасной неделе, которую она пережила после публикации в 1993 году биографии, написанной Эндрю Мортоном, где сообщалось, что она пыталась покончить с собой.

Письма хранились в шкафу в течение 23 лет после гибели Дианы.

Ранее «Скотч», сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи.

Сериал уникальна тем, что по сути это самый масштабный байопик о ныне живущем человеке (и его окружении) в истории, внушительная часть хронометража которого уделена кулуарным интригам и личным беседам членов королевской семьи. И несмотря на то, что Елизавета II с родственникам в основном представлена здесь в положительном свете, временами сюжет затрагивает истории, о которых сами прототипы едва ли хотят вспоминать

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