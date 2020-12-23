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    Шоу-биз

    Билык и Никитин в начале карьеры: поп-дива показала архивное фото

    • Розсилка
    Певица Ирина Билык - Билык и Никитин в начале карьеры: поп-дива показала архивное фото
    Певица Ирина Билык
    instagram.com/bilyk_iryna/

    Певица поделилась архивным фото

    Популярная украинская певица Ирина Билык порадовала поклонников довольно редким фото.

    В своем Инстаграме артистка опубликовала черно-белое фото, сделанное во времена начала ее песенной карьеры.

    На фотографии Ирина с длинным кудрявыми волосами позирует в джинсах и черном свитере. Также на заднем плане фотографии видно и ее продюсера Юрия Никитина, с которым звезда начинала свой творческий путь.

    «Ты помнишь, как все начиналось?», - спросила Билык под фото.

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    Поклонники были в восторге от фото, однако отметили, что на снимке певица неузнаваемое вид.

    «Боже, вас почти не узнать!», «Просто не верится, что начиналось все так! Ира, вы преуспели!», «Класс! Период первого альбома», «Какая же вы здесь прекрасна!».  

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Ирина Билык
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