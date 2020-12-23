19-летняя дочь Брежневой в бикини восхитила фанатов потрясающим телом (фото)

19-летняя Соня Киперман позировала для пикантных кадров на яхте

Дочь Веры Брежневой похвасталась роскошными параметрами

19-летняя Соня Киперман примерила симпатичный купальник насыщенного темно-синего цвета. Крошечные трусики и лаконичное бюстье на тонких лямках идеально сели на фигуре девушки.

Юная модель продемонстрировала потянутое тело и тонкую талию. Девушка позировала на лестнице яхты после увлекательной прогулки на гидроциклах. Она продемонстрировала свою природную красоту, полностью отказавшись от макияжа.

«Скучаю по лету», — отметила дочь бывшей солистки «ВИА Гры».

Вера оценила пикантные кадры наследницы. «Моя красавица!» — с любовью отметила Брежнева. Поклонники Киперман также присоединились к комплиментам. «Вся в маму», «Просто невероятная», «Калифорнийская девочка», «Идеальная фигура», «Твое тело потрясающе», «О, Боже мой, так красиво», — восхитились фолловеры звезды американского фэнтезийного сериала «Дневники вампира».

Ранее «Скотч» сообщал, что Тина Кароль в новой фотосессии не удосужилась надеть хотя бы белье.

В своем Инстаграме звезда разместила дерзкую фотографию, на которой позирует топлес. Обнаженную грудь исполнительница игриво прикрывает руками. Автором откровенного фото Тины стала фотограф Анна Гончарова.