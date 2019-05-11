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    Жизнь

    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам

    • Розсилка
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам

    Супруга принца Гарри рассказала о важности получения образования

    Меган Маркл дистанционно приняла участие в гала-концерте Camfed, посвященном расширению прав и образованию девочек в сельских районах Африки. Об этом сообщил королевский обозреватель Омид Скоби. Журналист опубликовал видео с Меган Маркл в Twitter.

    Обозреватель отметил, что, несмотря на то, что герцогиня Сассекская занята уходом за новорожденным сыном, она нашла время, чтобы записать обращение к участникам мероприятия.

    «Девушка, получившая образование, становится влиятельной женщиной», – сказала герцогиня.

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    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам
    Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам

    Напомним, Меган Маркл и принц Гарри стали родителями 6 мая. Своему первенцу супруги дали редкое имя – Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Герцоги Сассекские рассказали, что отказались от графского титула для мальчика, чтобы дать ему счастливое детство и не привлекать внимание общественности.

     Читайте также: Сутки спал, а потом проснулся: принц Гарри увлекательно рассказал о первом дне сына.


     

    Меган Маркл образование
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