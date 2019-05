Неугомонная герцогиня: Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам

Супруга принца Гарри рассказала о важности получения образования

Меган Маркл дистанционно приняла участие в гала-концерте Camfed, посвященном расширению прав и образованию девочек в сельских районах Африки. Об этом сообщил королевский обозреватель Омид Скоби. Журналист опубликовал видео с Меган Маркл в Twitter.

Duchess Meghan recorded a message for guests at @Camfed’s #EducationChangesEverything Gala in New York this evening, May 9. “A girl who is educated becomes a woman who is influential,” she said for the #Camfed25 event (which @AnnieLennox was honoured at). pic.twitter.com/FCzx14A2W6