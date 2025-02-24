Ніколь Кідман визнана жінкою року за версією Time (фото)

Американський журнал Time назвав 13 жінок року, серед яких – Ніколь Кідман. Як пише видання, лауреатки працюють над створенням «кращого і більш справедливого» світу

Видання Time назвало впливових постатей року, які відзначилися вагомим внеском у розвиток суспільства. Головними критеріями у номінації «Жінка року» стали виклики, з якими зіштовхуються жінки та людство загалом. Зокрема, гендерне насилля, порушення прав жінок, а також небезпека глобального потепління. Серед переможців – 57-річна акторка Ніколь Кідман.

Ніколь Кідман на обкладинці журналу Time фото: Time

Як пише видання Time, Ніколь Кідман працює над відновленням гендерного балансу в Голівуді. Ще у 2017 році вона пообіцяла активно підтримувати фільми та серіали, які створюють жінки. Відтоді актриса вже відзнялася у картинах 19 жінок-режисерок. Крім Кідман, на обкладинки потрапили спортсменки Джордан Чайлз і Ейжа Вілсон. Як пише видання, минулий рік став проривом для жінок у сфері спорту. Відомо, що атлетки подружилися напередодні Олімпійських ігор у Парижі.

Жінки року 2025 за версією Time фото: Time

Серед лауреаток і 72-річна француженка Жизель Пеліко. Протягом 2011–2020 років вона потерпала від насильства, масових ґвалтувань та знущань з боку свого чоловіка. Жизель Пеліко вирішила зробити справу публічною і стала новим символом боротьби за права жінок. Натомість, її чоловік отримав 20 років вʼязниці.

Серед найвпливовіших жінок року також активістка за репродуктивні права Аманда Зуравскі, активістка за права жінок Гамбії Фату Балдех, музикантка Лауфі, акторка Анна Савай, гендиректорка організації Feeding America Клер Бабіно-Фонтенот, активістка й письменниця Ракель Вілліс, акторка Олівія Манн, співзасновниця й гендиректорка Bobbie Лаура Моді й захисниця природи Пурніма Деві Барман.

«Людину року» видання Time оголошує щорічно з 1927 року. Там зауважують, що вплив лауреата на людство, згідно з якими обирають переможця, не завжди має бути позитивним. Нагадаємо, що у 2024 року журнал Time обрав Дональда Трампа. У 2023 титул здобула співачка Тейлор Свіфт, а у 2022-му людиною року став президент України Володимир Зеленський.