Журнал Time показав нову обкладинку на честь інавгурації Трампа

На обкладинці зазначено «He`s Back», що в перекладі на українську означає «Він повернувся»

20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віце-президентом Джей Ді Венсом. На честь інавгурації новообраного президента Трампа журнал Time оприлюднив обкладинку нового випуску, на якій Дональд Трамп зайняв президентське крісло.

На обкладинці зазначено «He`s Back». У перекладі на українську це означає «Він повернувся».

На ілюстрації зображено, як Трамп змітає всі речі зі столу, що залишились від президента Джо Байдена. Зі столу злітають документи, канцелярія та сонячні окуляри – авіатори, улюблена модель Байдена.

«І все ж 47-й президент є не тільки продуктом глобальних змін, але й їх рушієм. Виклики, які намагається вирішити його програма, накопичувалися протягом десятиліть і зараз є більшими, ніж може подолати будь-який один лідер чи навіть одна країна», – написали в Time.

Журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш показав, як виглядали інавгураційні обкладинки журналу Time за 2017, 2021та 2025 роки.

Нагадаємо, що Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом).

В прямому ефірі інавгурацію Трампа покажуть канали ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, MSNBC, NBC і PBS. Також «Голос Америки» покаже інавгурацію на своєму YouTube з коментарями українською.