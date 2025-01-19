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Журнал Time показав нову обкладинку на честь інавгурації Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Журнал Time показав нову обкладинку на честь інавгурації Трампа
Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом)
фото: Time

На обкладинці зазначено «He`s Back», що в перекладі на українську означає «Він повернувся»

20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віце-президентом Джей Ді Венсом. На честь інавгурації новообраного президента Трампа журнал Time оприлюднив обкладинку нового випуску, на якій Дональд Трамп зайняв президентське крісло.

На обкладинці зазначено «He`s Back». У перекладі на українську це означає «Він повернувся».

Журнал Time показав нову обкладинку на честь інавгурації Трампа фото 1

На ілюстрації зображено, як Трамп змітає всі речі зі столу, що залишились від президента Джо Байдена. Зі столу злітають документи, канцелярія та сонячні окуляри – авіатори, улюблена модель Байдена.

«І все ж 47-й президент є не тільки продуктом глобальних змін, але й їх рушієм. Виклики, які намагається вирішити його програма, накопичувалися протягом десятиліть і зараз є більшими, ніж може подолати будь-який один лідер чи навіть одна країна», – написали в Time.

Журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш показав, як виглядали інавгураційні обкладинки журналу Time за 2017, 2021та 2025 роки.

Нагадаємо, що Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом).

В прямому ефірі інавгурацію Трампа покажуть канали ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, MSNBC, NBC і PBS. Також «Голос Америки» покаже інавгурацію на своєму YouTube з коментарями українською.

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Теги: Дональд Трамп документи модель президент інавгурація YouTube журнал

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