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Названо людину року за версією журналу Time

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Названо людину року за версією журналу Time
Дональд Трамп отримав номінацію від журналу Time
фото: Time

За версією журналу, Трамп обійшов решту претендентів на звання людини 2024 року

Американський журнал Time назвав «Людиною року» новообраного президента США Дональда Трампа. Про це повідомив Time.

«Політичне переродження Трампа не має собі рівних в американській історії», – зауважив журнал.

Названо людину року за версією журналу Time фото 1
фото: Time

За версією журналу, Трамп обійшов решту претендентів на звання людини 2024 року, серед яких були:

  • вдова загиблого російського опозиціонера Олексія Навального – Юлія
  • віцепрезидентка США Камала Гарріс,
  • принцеса Уельська Кейт Міддлтон,
  • мільярдер Ілон Маск,
  • прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу,
  • голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл,
  • подкастер Джо Роган,
  • президентка Мексики Клаудія Шейнбаум,
  • генеральний директор Meta Марк Цукерберг.

«Його перший термін закінчився ганьбою, коли його спроби скасувати результати виборів 2020 року завершилися нападом на Капітолій США. Його уникала більшість партійних чиновників, коли він оголосив про свою кандидатуру наприкінці 2022 року на тлі численних кримінальних розслідувань. Трохи більше ніж за рік Трамп очистив поле республіканців, вигравши одні з найшвидших президентських праймеріз в історії.

Під час загальних виборів він провів шість тижнів у залі суду Нью-Йорка, ставши першим колишнім президентом, засудженим за злочин, – факт, який не вплинув на його підтримку. Куля вбивці пролетіла повз його череп менш ніж у дюймі на мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, в липні.

За наступні чотири місяці він переміг не одного, а двох своїх опонентів-демократів, переміг у всіх семи «хитких» штатах, і став першим республіканцем, який переміг за результатами всенародного голосування за 20 років. Він перебудував американську політику, переробив Республіканську партію та змусив демократів розібратися з тим, що пішло не так», – йдеться у статті журналу.

Нагадаємо, що журнал Time назвав «Людиною 2023 року» 33-річну американську співачку Тейлор Свіфт, володарку 11 нагород Греммі.

Також Володимира Зеленського було обрано людиною 2022 року за версією британського видання Financial Times. Зазначається, що президент України став «втіленням мужності та стійкості українського народу у його боротьбі проти російської агресії».

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Теги: США Дональд Трамп Людина року журнал

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