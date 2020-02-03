Оперные хиты и любимая классика: первая неделя февраля в Национальной филармонии



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Народная артистка Украины Ольга Чубарева – лауреат многих международных и национальных конкурсов

Поклонники Шопена смогут насладится любимой музыкой польского композитора в исполнении Инессы Порошиной

4 февраля состоится концерт с участием Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины под руководством Владимира Сиренко. Солистом выступит виолончелист Сергей Вакуленко. Будет звучать музыка Роберта Шумана, Петра Чайковского, и современного украинского композитора Виктории Полевой.

В частности, «Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром» Петра Чайковского стали репертуарными для многих выдающихся исполнителей, а также обязательными для исполнения на Международном конкурсе имени Петра Чайковского. В этот вечер можно будет услышать в версии виолончелиста Сергея Вакуленко, который так сказал о них: «Захватывающие! Ведь сочетание простоты мелодики с целостной совершенством творческого замысла “Вариации…”, их удивительной виртуозностью и задушевным лиризмом – поистине захватывают». Подарите себе вечер наслаждения изысканной классикой!

5 февраля в рамках абонемента «Искусство фортепианной игры» впервые с сольным концертом выступит молодой, но известный венгерский пианист Даниэль Лебхардт. Он исполнит произведения немцев Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена и венгров Ференца Листа и Белы Бартока.

Известно, что в 1920-е годы композитор, пианист, музыковед-фольклорист, Бела Барток как представитель новой венгерской школы был одной из центральных фигур музыкальной жизни Европы. Именно эти годы были фортепианными в его жизни. Ведь, «Импровизации на венгерские крестьянские песни», два фортепианных концерта, соната, «Девять маленьких пьес» и цикл «На вольном воздухе» создано Бартоком в этот период. В то же время, кроме написания музыки, Барток усиленно занимался научной работой в сфере фольклористики, сочетая с исполнительской и педагогической деятельностями. Бела Барток был одним из самых глубоких и влиятельных новаторов XX века, которому удалось создать собственный уникальный стиль.

9 февраля известная украинская пианистка Инесса Порошина, солистка Национальной филармонии Украины, подарит вечер музыки Фридерика Шопена.

Инесса Порошина исполняла произведения Шопена на многих концертных площадках, в частности, на родине композитора в Желязовой Воли (Польша), в городе Вальдемосса на Майорке (Испания), где проходит известный фестиваль в честь композитора. Гастролировала в Польше, Армении, Италии, Бельгии, Нидерландах и других странах, а также активную концертную деятельность и в Украине.





Инесса Порошина

«Оперные хиты»

6 февраля хиты из популярных мировых шедевров, в частности из опер «Фауст», «Кармен», «Ромео и Джульетта», «Богема», будут звучать в исполнении солистов Национальной оперы Украины в сопровождении Национального президентского оркестра. В этот вечер участвуют известные оперные исполнители – заслуженные артисты Украины Татьяна Ганина и Валентин Дитюк. Напомните себе любимые арии в исполнении этих артистов виртуозов!

8 февраля народная артистка Украины, известная певица Ольга Чубарева выступит в сопровождении симфонического оркестра Винницкой областной филармонии под руководством дирижера Георгия Куркова. В частности, будут звучать популярные фрагменты из опер итальянских и французских композиторов.

Народная артистка Украины Ольга Чубарева – лауреат многих международных и национальных конкурсов, в том числе обладательница специального приза от Ирины Архиповой на Международном конкурсе вокалистов имени М. Глинки в г. Самара и Международной литературно-художественной премии имени Г. Сковороды, стипендиат Вагнера фестиваля в Байройте 1998 года; профессор кафедры постановки голоса Института искусств Национального педагогического университета имени М. Драгоманова.