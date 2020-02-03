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    Фото

    Надя Дорофеева перекрасила волосы и изменила стиль (фото)

    • Розсилка
    Надя Дорофеева перекрасила волосы и изменила стиль (фото)

    Звезда уже успела удивить новой сменой имиджа

    Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева продолжает удивлять яркими и позитивными образами, показывая снимки в Инстаграм.

    В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя пикантном виде.

    Как известно, недавно Надя вернулась со своего отпуска, который провела со своим супругом Владимиром Дантесом. По возвращению с отпуска звезда уже успела удивить новой сменой имиджа.

    Дело в том, что певица постригла волосы и перекрасила их в более глубокий и насыщенный цвет. А сегодня Надя решила показать себя в стильном наряде состоящем из изящного черного комбинезона и оверсайз-пиджака, а дополнила наряд тонкими колготками и массивными черными ботинками.

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    instagram.com/nadyadorofeeva

    Пользователи сети тут же ответили на увиденное:

    «Лук», «Какая красиваяяя», «Бозииии, какая прелесть, красавица», «Надька ты огонь «Уже загадала», «красотка», «Мой котик самый красивый», «Эта сумка-новогодний подарок Вовы, не так ли?», «красавица», «УххххНадеждаааа», «Уже загадала».

    фотография Надя Дорофеева певица стиль волосы
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