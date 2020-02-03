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    Шоу-биз

    Шакира повторила образ своей героини из мультфильма «Зверополис»

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    <p>На Super Bowl 2020 Шакира спела песни She Wolf, Empire, а также хиты Whenever, Wherever, Hips Don&rsquo;t Lie и Waka Waka</p> <div></div> - Шакира повторила образ своей героини из мультфильма «Зверополис»

    На Super Bowl 2020 Шакира спела песни She Wolf, Empire, а также хиты Whenever, Wherever, Hips Don’t Lie и Waka Waka

    Не многие вспомнили, что у мультяшной газели был очень похожий наряд

    В этом году свой 43-й день рождения Шакира отметила на сцене Super Bowl 2020, где она открыла матч вместе с Дженнифер Лопес. «Лучшим подарком в день рождения для меня стала поддержка фанатов и наша прекрасная трудолюбивая творческая команда, о которой артист может только мечтать. Мы, латиносы, сегодня будто бы покорили Килиманджаро. Сегодня мы творили историю, и этого всего не было бы без вас!», – написала после события Шакира в своем Инстаграме.

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    Шакира повторила образ своей героини из мультфильма «Зверополис»
    Шакира повторила образ своей героини из мультфильма «Зверополис»
    Шакира повторила образ своей героини из мультфильма «Зверополис»
    Шакира повторила образ своей героини из мультфильма «Зверополис»

    Некоторые сочли выход Шакиры в тот вечер долгожданным возвращением на сцену - с 2017 года певица редко выступала. Она вышла первой и зажгла публику своими фирменными танцами. Артистка продемонстрировала прекрасную физическую форму, появившись в красном мерцающем платье выше колен. По ходу выступления от платья отстегивались детали, и в итоге наряд Шакиры превратился в юбку и топ.

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    певица Дженнифер Лопес День рождения
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