Шакира повторила образ своей героини из мультфильма «Зверополис»



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На Super Bowl 2020 Шакира спела песни She Wolf, Empire, а также хиты Whenever, Wherever, Hips Don’t Lie и Waka Waka

Не многие вспомнили, что у мультяшной газели был очень похожий наряд

В этом году свой 43-й день рождения Шакира отметила на сцене Super Bowl 2020, где она открыла матч вместе с Дженнифер Лопес. «Лучшим подарком в день рождения для меня стала поддержка фанатов и наша прекрасная трудолюбивая творческая команда, о которой артист может только мечтать. Мы, латиносы, сегодня будто бы покорили Килиманджаро. Сегодня мы творили историю, и этого всего не было бы без вас!», – написала после события Шакира в своем Инстаграме.

Некоторые сочли выход Шакиры в тот вечер долгожданным возвращением на сцену - с 2017 года певица редко выступала. Она вышла первой и зажгла публику своими фирменными танцами. Артистка продемонстрировала прекрасную физическую форму, появившись в красном мерцающем платье выше колен. По ходу выступления от платья отстегивались детали, и в итоге наряд Шакиры превратился в юбку и топ.