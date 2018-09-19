Папа Римский рассказал французской молодежи о любви и страсти
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По мнению понтифика, страстная любовь между мужчиной и женщиной приводит к вечной жизни
Об этом он рассказал на встрече с молодежью во Франции.
Сексуальные отношения между мужчиной и женщиной, соединенными браком, он назвал «Божьим даром» для любви и создания новой жизни. «Настоящая любовь — страстная», — говорит Папа Франциск.
Этими мыслями он поделился, отвечая на вопрос о том, как ориентироваться в мире, где человеческое тело десакрализируется и существует «много вариантов».
«Сексуальность - не табу. Страстная любовь между мужчиной и женщиной приводит к вечной жизни», — утверждает Папа Римский. Кроме того, он раскритиковал порнографию, называя ее частью «индустрии лжи», где сексуальность отделена от любви.
Напомним, что в апреле месяце Папа Римский Франциск шокировал верующих и журналистов заявлением, что ада нет.
Джерело: Buro 24/7