Галопом по Европам: Действие фильмов серии «Фантастические твари» развернется в разных странах

Некоторое время назад стало известно, что сюжет сиквела «Фантастический тварей» развернется в Европе, в частности, во Франции

Создатели франшизы, рассчитанной на 5 фильмов, решили, что было бы интересно показать зрителю различные страны, где используют магию. Напомним, что действие самого «Гарри Поттера» разворачивалось в Англии, а «Тварей» – в США. Теперь же, похоже, зрителей ждет настоящий «европейский вояж».



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Некоторое время назад стало известно, что сюжет сиквела «Фантастический тварей» развернется в Европе, в частности, во Франции

Создатели франшизы, рассчитанной на 5 фильмов, решили, что было бы интересно показать зрителю различные страны, где используют магию. Напомним, что действие самого «Гарри Поттера» разворачивалось в Англии, а «Тварей» – в США. Теперь же, похоже, зрителей ждет настоящий «европейский вояж». «Доедут» ли «Фантастические твари», например, до Скандинавии, где, по словам Роулинг, располагался Дурмстранг?





Информацию об изменении локаций для каждого нового фильма подтвердил режиссер саги Дэвид Йейтс, подкрепляя это согласием самой Джоан Роулинг, автора романов. «Она уже рассказала нам, где будут происходить события следующих частей, наша история станет действительно глобальной. Более того, наши зрители живут по всему земному шару, поэтому нам будет интересно переносить героев из одной страны в другу», - говорит режиссер.

Напомним, что фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» станет второй частью спин-оффа «Поттерианы» и расскажет о волшебнике Грин-де-Вальде, который желает обрести мировое господство и начинает поиск приспешников для своих злодеяний. Противостоять ему будет его бывший лучший друг Альбус Дамблдор, и это станет одним из самых громких магических событий в истории. Известно, что действие сиквела будет происходить в Париже, а где развернется история третьего фильма, пока неизвестно, но ходят слухи, что это будет Германия

Джерело: popcornnews