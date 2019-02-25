Папарацци впервые сняли Софи Эллис-Бекстор на прогулке с новорожденным сыном
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Розсилка
39-летняя Софи Эллис-Бекстор в пятый раз стала мамой в начале январе этого года
Певица впервые попала в объективы папарацци вместе с малышом Микки.
Многодетная мама не стала скрывать своего ребенка от поклонников. В Instagram она часто делится фотографиями с малышом, но в объективы папарацци с сыном Софи попала впервые.
Звезда отправилась на прогулку по Лондону с мужем Ричардом Джонсоном.
Софи идеально выглядит после родов. Певица выбрала платье цвета фуксии миди длины, которое дополнила шоколадным пальто с принтом. Завершением звездного образа стали грубые ботильоны на шнуровке.
Звезды не стесняются ярких оттенков. Даже беременная Меган Маркл часто делает ставку на цвет. В Марокко герцогиня Сассекская прилетела в стильном алом платье, которое выгодно замаскировало ее живот.
Джерело: graziamagazine.ru