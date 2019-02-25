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    Жизнь

    Папарацци впервые сняли Софи Эллис-Бекстор на прогулке с новорожденным сыном

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    Софи Эллис-Бекстор - Папарацци впервые сняли Софи Эллис-Бекстор на прогулке с новорожденным сыном
    Софи Эллис-Бекстор
    Legion Media

    39-летняя Софи Эллис-Бекстор в пятый раз стала мамой в начале январе этого года

    Певица впервые попала в объективы папарацци вместе с малышом Микки.

    Многодетная мама не стала скрывать своего ребенка от поклонников. В Instagram она часто делится фотографиями с малышом, но в объективы папарацци с сыном Софи попала впервые.

    Звезда отправилась на прогулку по Лондону с мужем Ричардом Джонсоном.

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    Папарацци впервые сняли Софи Эллис-Бекстор на прогулке с новорожденным сыном
    Папарацци впервые сняли Софи Эллис-Бекстор на прогулке с новорожденным сыном
    Legion Media

    Софи идеально выглядит после родов. Певица выбрала платье цвета фуксии миди длины, которое дополнила шоколадным пальто с принтом. Завершением звездного образа стали грубые ботильоны на шнуровке.

    Звезды не стесняются ярких оттенков. Даже беременная Меган Маркл часто делает ставку на цвет. В Марокко герцогиня Сассекская прилетела в стильном алом платье, которое выгодно замаскировало ее живот.

    Джерело: graziamagazine.ru

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