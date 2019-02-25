Папарацци впервые сняли Софи Эллис-Бекстор на прогулке с новорожденным сыном



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Софи Эллис-Бекстор Legion Media

39-летняя Софи Эллис-Бекстор в пятый раз стала мамой в начале январе этого года

Певица впервые попала в объективы папарацци вместе с малышом Микки.

Многодетная мама не стала скрывать своего ребенка от поклонников. В Instagram она часто делится фотографиями с малышом, но в объективы папарацци с сыном Софи попала впервые.

Джерело: graziamagazine.ru