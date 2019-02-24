Портфолио стилистки стало уникальным благодаря урагану
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Розсилка
Бывшая стилистка моды давно сменила свою профессию, однако стихия заставила показать ее работы миру. Со своим соавторством
Вава Антар Прагья работала стилисткой моды в Нью-Йорке и была достаточно востребованной. Однако в какой-то момент все пошло не так, вся жизнь девушки перестала иметь смысл, и она решила что-то поменять.
Вместе со своим мужем она переехала во Флориду, где супруги занялись медитацией и садоводством.
Портфолио же оказалось запертым в сарае. И вряд ли кто-то бы вспомнил о нем, если бы не ураган Ирма.
«Когда обрушился ураган, я была дома одна – муж путешествовал. Я была в ужасе, – вспоминает Вава Антар Прагья. – Единственное, что спасло нас от затопления – это то, что дом находится на сваях. Но хранилищу не повезло».
После разгула стихии было много забот, и американке было не до старых вещей. Тем более что она не заметила каких-либо повреждений на коробке, где хранилось портфолио. Однако со временем руки дошли и до этой части дома.
«Некоторое время я не распаковывала чемоданы, было много других поводов для беспокойства, поваленные деревья и умирающие затопленные молодые растения, и я не заметил трещины в том случае, когда мое портфолио хранилось. Я также потеряла всю свою коллекцию дизайнерской одежды со времен Нью-Йорка, но это было какое-то хорошее избавление, так как я была слишком привязана к ней».
Оказалось, что ураган действительно не уничтожил содержимое ящика. Более того, он сделал его удивительным и неповторимым. ««Эти удивительные работы создавались течение нескольких месяцев сами по себе», – добавляет Вава Антар Прагья.
Джерело: boredpanda.com