Портфолио стилистки стало уникальным благодаря урагану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Бывшая стилистка моды давно сменила свою профессию, однако стихия заставила показать ее работы миру. Со своим соавторством

Вава Антар Прагья работала стилисткой моды в Нью-Йорке и была достаточно востребованной. Однако в какой-то момент все пошло не так, вся жизнь девушки перестала иметь смысл, и она решила что-то поменять.

Вместе со своим мужем она переехала во Флориду, где супруги занялись медитацией и садоводством.

Портфолио же оказалось запертым в сарае. И вряд ли кто-то бы вспомнил о нем, если бы не ураган Ирма.

«Когда обрушился ураган, я была дома одна – муж путешествовал. Я была в ужасе, – вспоминает Вава Антар Прагья. – Единственное, что спасло нас от затопления – это то, что дом находится на сваях. Но хранилищу не повезло».

После разгула стихии было много забот, и американке было не до старых вещей. Тем более что она не заметила каких-либо повреждений на коробке, где хранилось портфолио. Однако со временем руки дошли и до этой части дома.

«Некоторое время я не распаковывала чемоданы, было много других поводов для беспокойства, поваленные деревья и умирающие затопленные молодые растения, и я не заметил трещины в том случае, когда мое портфолио хранилось. Я также потеряла всю свою коллекцию дизайнерской одежды со времен Нью-Йорка, но это было какое-то хорошее избавление, так как я была слишком привязана к ней».

Оказалось, что ураган действительно не уничтожил содержимое ящика. Более того, он сделал его удивительным и неповторимым. ««Эти удивительные работы создавались течение нескольких месяцев сами по себе», – добавляет Вава Антар Прагья.





Джерело: boredpanda.com