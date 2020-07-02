56-летняя модель показала идеальное тело в бикини и раскрыла ошибки питания в молодости



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Австралийская топ-модель, актриса Эль Макферсон

Модель также отметила, что ей потребовалось несколько лет, чтобы принять свои тело и индивидуальность

Австралийская топ-модель, актриса Эль Макферсон попала на обложку журнала Red в купальнике и раскрыла ошибки своего питания в молодом возрасте. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На одном из кадров 56-летняя модель позирует в черном бикини бренда Matteau и демонстрирует подтянутое тело, лежа на дереве. Ее образ дополняют соломенная шляпа и несколько колец. На другом кадре знаменитость сфотографировали в белом слитном купальнике в саду.

«Я перепробовала все виды тренировок и диет, но сейчас многое из того, что я делала в свои 30-40 лет, больше не работает. Раньше я могла отлично функционировать после трехчасового сна и перекуса в виде кофе. Мне казалось, что у меня отличное здоровье. В глазах других людей я выглядела великолепно, но морально я была разрушена, у меня не было жизненных сил», — поделилась Макферсон в интервью.

Модель также отметила, что ей потребовалось несколько лет, чтобы принять свои тело и индивидуальность. По ее словам, к 50 годам она поняла, что все заключается в заботе о себе.

«Я больше не чувствую давления из-за внешности, сейчас меня гораздо больше интересует мое благополучие. Я верю, что настоящую красоту излучает наша душа, а не оболочка. Я не переживаю из-за старения, так как без этого естественного процесса у меня никогда не было возможности стать матерью двух молодых мужчин», — добавила знаменитость.

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