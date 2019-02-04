Фотографы сделали серию выразительных портретов, на которых запечатлели характер собак разных пород



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boredpanda.com

Дуэт фотографов Александр Хохлов и Вероника Ершова занимаются тем, что фотографируют людей, но также им очень нравится делать портреты собак, которые в эмоциональности ничуть не уступают людям

Каждый владелец собаки знает, насколько разнообразными и тонкими эмоциями обладают наши четвероногие друзья. Причем каждое животное обладает неповторимым и индивидуальным характером.

Талантливые фотографы из разных стран создают выразительные портреты собак, подчеркивающие личность и внутренний мир животного.

Одним из таких фотопроектов является «The Dog Show» супружеской пары Александр Хохлов и Вероника Ершова, в котором удалось раскрыть у собак эмоции и черты характера, присущие человеку.

«Я и моя жена Вероника Ершова намеревались показать, что собаки могут делать больше, чем сидеть спокойно, лежать и лаять по команде. В нашем проекте «The Dog Show» мы раскрываем человеческие черты разных пород собак. Некоторые собаки мрачны, другие озорные, надменные, смеющиеся, грустные, сердитые, равнодушные,» — пишет Александр Хохлов.

Эта серия смешных и проницательных портретов собак получила в 2017 году Серебряную премию конкурса Prix De La Photographie Paris.

«В целом, это можно сравнить с детской съемкой — фотография собак представляет собой преимущественно ловлю момента. Это всегда лотерея: вы никогда не узнаете, какую эмоцию вам выдаст тот или иной зверь. В этом, пожалуй, и состоит основной интерес и цель данного вида съемки: найти в каждом животном что-то уникальное, забавное и притягивающее к фотографии взгляд, отразить характер. Если, глядя на готовый портрет, хозяин воскликнет «Да, в этом портрете вся моя собака!», то можете быть уверены, что съемка удалась.»

Джерело: boredpanda.com