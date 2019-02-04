Эльза Хоск на обложке Vogue: роскошные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@vsactu

Знаменитый «ангел» Victoria’s Secret, несмотря на участие в одном из самых фееричных шоу и популярных показов белья, также снимается для мировых глянцев

Так, Эльза Хоск украсила новую обложку Vogue Beauty.

30-летняя Эльза Хоск снялась для обложки февральского номера журнала Vogue Beauty Taiwan. Новые снимки знаменитой модели появились на официальной страничке журнала в Instagram.

Для фотосессии Эльзе пришлось сменить несколько образов и свободно менять один на другой. Так, на обложке она превратилась в женщину из 80-х. Ее волосы были красиво уложены назад, а в ушах были круглые золотистые серьги.

На втором фото авторы идеи захотели увидеть портрет модели, поэтому на снимке Эльза Хоск предстала крупным планом, демонстрируя массивные серьги в ушах и легкий макияж.

Третье фото точно стало любимым снимком мужской части поклонников. Ведь на нем модель позирует голой с большой змеей на шее. И на последней фотографии «ангел» Victoria’s Secret предстала в воде с золотистой помадой на губах, с длинными серьгами в ушах и с браслетом на руке.

В декабре 2018 Эльза Хоск опубликовала небольшой спойлер с этой съемки на своей личной странице в Instagram. На фото она предстала со змеей, однако нигде не было указано, что она позировала для Vogue Beauty Taiwan.

Джерело: 24tv.ua