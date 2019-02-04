  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Эльза Хоск на обложке Vogue: роскошные фото

    • Розсилка
    Эльза Хоск на обложке Vogue: роскошные фото
    @vsactu

    Знаменитый «ангел» Victoria’s Secret, несмотря на участие в одном из самых фееричных шоу и популярных показов белья, также снимается для мировых глянцев

    Так, Эльза Хоск украсила новую обложку Vogue Beauty.

    30-летняя Эльза Хоск снялась для обложки февральского номера журнала Vogue Beauty Taiwan. Новые снимки знаменитой модели появились на официальной страничке журнала в Instagram. 

    Для фотосессии Эльзе пришлось сменить несколько образов и свободно менять один на другой. Так, на обложке она превратилась в женщину из 80-х. Ее волосы были красиво уложены назад, а в ушах были круглые золотистые серьги.

    На втором фото авторы идеи захотели увидеть портрет модели, поэтому на снимке Эльза Хоск предстала крупным планом, демонстрируя массивные серьги в ушах и легкий макияж.

    Третье фото точно стало любимым снимком мужской части поклонников. Ведь на нем модель позирует голой с большой змеей на шее. И на последней фотографии «ангел» Victoria’s Secret предстала в воде с золотистой помадой на губах, с длинными серьгами в ушах и с браслетом на руке.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    @vsactu
    @vsactu
    @vsactu
    @vsactu

    В декабре 2018 Эльза Хоск опубликовала небольшой спойлер с этой съемки на своей личной странице в Instagram. На фото она предстала со змеей, однако нигде не было указано, что она позировала для Vogue Beauty Taiwan.

    Джерело: 24tv.ua

    Читайте також
    фотография модель самые сексуальные Victoria's Secret искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ