Вязаные мидии и плетеные раки: еда от художницы Кейт Дженкинс



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@kjcardigan

Вязаная еда от Кейт Дженкинс ни кого не оставит равнодушным

Британская художница по текстилю Кейт Дженкинс стала известна благодаря шерсти, а точнее — морепродуктам и овощам, которые она создает из шерстяной нитки.

Столь неожиданным занятием Кейт увлечена последние 12 лет, хотя могла бы шить дизайнерские вещи из трикотажа.

В 2015 году Дженкинс удивила Лондон впервые. Основным экспонатами ее авторской выставки под названием «Kate's Place the Stitchmongers» в Александра-палас стали десятки сардин, мидий, моллюсков, креветок, лобстеров, крабов и других морских деликатесов.

Чтобы этот прилавок морепродуктов и товары на нем выглядели максимально реалистично, Кейт часами проводила время на рыбных рынках, а для того, чтобы в будущем максимально точно изобразить с помощью крючка продукты, масштабы и текстуры вначале зарисовывала.

В настоящее время Дженкинс работает над своей новой выставкой под названием «Kate's Bakes», которая перейдет с морепродуктов на сдобу и все то, что выпекают.

Коллекция булок, багетов, маффинов и многого другого не менее «калорийного» будет представлена на Фестивале ручной работы в Барселоне в мае этого года.

В планах Кейт — показать свои «продукты» всему миру, а также увеличить свою коллекцию за счет деликатесов, которые будет встречать и есть в путешествиях.

Джерело: boredpanda.com