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Конгресмен про скандал у Білому домі: Ми побачили зустріч двох маріонеток і героя

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Конгресмен про скандал у Білому домі: Ми побачили зустріч двох маріонеток і героя
28 лютого у Вашингтоні відбулась зустріч президента Дональда Трампа та Володимира Зеленського
фото: Reuters

Сенатор-демократ Сет Моултон: Зеленський не мусить бути шанобливим до них

Сенатор-демократ Сет Моултон назвав президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса боягузами та маріонетками після того, як їхня зустріч із главою України Володимиром Зеленським перетворилася на сварку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Моултон зауважив, що більшість республіканців згодні з ним, просто «бояться сказати правду».

На запитання, чи міг Зеленський виявити більше поваги до Трампа та Венса під час зустрічі, конгресмен відповів, що, на його думку, український лідер мав би «ще жорсткіше поставив їх на місце».

«Шанобливим до чого? До президента, що дав угоді провалитися через Путіна? До віцепрезидента, який не відвідав Україну? Всі в Конгресі з поглядами на безпеку були в Україні. До ухилянта-головнокомандувача? Зеленський не мусить бути шанобливим до них», – сказав Сет Моултон.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

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Теги: скандал президент Дональд Трамп Марко Рубіо Україна США Володимир Зеленський

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