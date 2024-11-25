П'ять років після смерті. Який вигляд має могила ексміністра, ректора й батька лідера «Океану Ельзи»

Іван Вакарчук помер 4 квітня 2020 року

На могилі Івана Вакарчука – колишнього міністра освіти і науки України, ректора Львівського університету, батька музиканта й екснардепа Святослава Вакарчука – за понад чотири роки після смерті так і не з'явився пам'ятник. «Главком» побував на місці поховання науковця.

Могила Івана Вакарчука фото: glavcom.ua

Могила Івана Вакарчука фото: glavcom.ua

Зазначимо, що, хоча пам’ятник Вакарчуку не встановлений, загалом могила має охайний вигляд. Рамка з фото науковця розташована на мольберті, а довкола висаджені квіти. У вазах стоять букети.

Могила Івана Вакарчука фото: glavcom.ua

Могила Івана Вакарчука фото: glavcom.ua

Як відомо, Іван Вакарчук помер 4 квітня 2020-го у Львові. Науковцю було 73 роки. Поховали ексміністра та ексректора на Личаківському цвинтарі.

Іван Вакарчук – доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України.

Працював міністром освіти і науки України у 2007–2010 роках. Протягом 1990–2007 і 2010–2013 років був ректором Львівського національного університету імені Івана Франка. А у 2007 році отримав звання Героя України.

Є батьком колишнього народного депутата, екслідера партії «Голос», фронтмена рок-гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука.

Свого часу Львівська міська рада присвоїла Івану Вакарчуку звання «Львів’янин року» (2010) за видатні досягнення в науковій, науково-педагогічній та організаційній діяльності та успішні реформи в галузі освіти.

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович у день смерті науковця перелічив його заслуги перед Україною. Зокрема, за його словами, Вакарчук «зробив так, що від 2008 року майже по пів мільйона українських дітей завершують школу із надією на чесний вступ, і ця надія не марна. Він поставив безкомпромісно питання якості освіти в нашій вищій школі, почав піднімати престиж природничої, математичної та фізичної освіти в школі».

В’ятрович також наголосив, що Вакарчук повертав українській мові належне їй місце, не забуваючи про мови меншин, особливо кримськотатарську. «Він був науковцем високого рівня і робив усе, щоб держава створила умови для науки в університетах. З того часу освіта зазнала ще реформ на краще, але розворушити цю застиглу систему зміг саме Вакарчук. «Фізик твердого діла» – так назвали його тоді медіа і тут не було перебільшень», – казав про покійного голова Українського інституту національної пам'яті.

Нагадаємо, що лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук у 2021 році відкрив меморіальну дошку своєму батькові. Вона з'явилася на будівлі Львівського національного університету імені Івана Франка.

До слова, родичам покійного легендарного хореографа Григорія Чапкіса дорікали за те, що за майже два роки з дня його смерті на могилі не з'явився пам'ятник. Згодом його таки було встановлено.

Те саме було і з могилою першого президента України Леоніда Кравчука на Алеї слави Байкового кладовища в Києві. Менш ніж за рік після смерті політика журналісти її виявили без пам'ятника і влаштували галас. Проте згодом першому президенту України відкрили меморіал.