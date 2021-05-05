Подборка неожиданных фактов о женском оргазме, которые перевернут ваш мир

Стимуляция клитора — самый популярный (и верный) способ достичь оргазма у женщин

Женский оргазм — очень сложное явление. Происходит он, как говорится, не между ног, а «между ушей», ведь главный орган, который «отвечает» за наше удовольствие — это мозг. Мы собрали самые удивительные, самые странные и неожиданные факты о женском оргазме, которые не на шутку удивят тебя.

Стимуляция клитора — самый популярный (и верный) способ достичь оргазма у женщин. И только 30% женщин способны достичь оргазма во время вагинального секса без дополнительной клиторальной стимуляции. Рекорд по количеству оргазмов принадлежит женщине из Лондона, которая в 2006 году сообщила (или похвасталась) 49 оргазмами во время одного процесса мастурбации.

От чего это зависит? Есть одно правило! Оно гласит: чем меньше расстояние между клитором и влагалищем, тем больше вероятности, что женщина испытает оргазм во время вагинального секса, благодаря тому, что клитор тоже получит свою порцию ласк, независимо от того, будешь ли ты помогать себе руками. Конечно, это не единственный фактор.

Женский оргазм длится в среднем около 20+ секунд, а вот мужчинам приходится довольствоваться 3-10 секундами.

Тебе хочется спать после оргазма? Вам обоим хочется вздремнуть после хорошего завершения из-за повышенной выработки гормона пролактина. Кстати, после секса этого гормона вырабатывается в четыре раза больше, чем после мастурбации. Именно поэтому после соло-игр ты не чувствуешь усталости.

Никто не знает, зачем женщинам оргазм. Серьезно. Нам кажется, что ученые уже исследовали все на свете, но на самом деле изучение женской сексуальности началось сравнительно недавно. Одни исследователи предполагают, что таким образом женщины «определяют» для себя лучшего партнера и отца своего ребенка, другие вообще думают, что способность к оргазму — это эволюционная случайность.

«Оргазм — это маленькая смерть". Один из французских эвфемизмов для оргазма — le petit mort, дословно — "маленькая смерть". На самом деле, слово "оргазм" происходит от греческого слова orgasmos, что дословно означает "встать с влагой, быть довольным".

Старость не повод не испытывать оргазм. Известны случаи, когда женщины в 90 лет могли достичь оргазма. Одна беда — с возрастом продолжительность оргазма падает.

Зато его легче достичь! Доктор Хербник считает, что чем старше женщина, тем ей проще разобраться со своим телом и достичь пика. "В качестве примера: 61% женщин в возрасте 18-24 лет испытывали оргазм в последний раз во время секса, среди женщин 30 лет — 65%, 45-50 лет — 70%". Возможно, это связано с тем, что чем старше женщина становится, тем она делается более раскрепощенной и лучше знает свои потребности.

«Почему женатых мужчин меньше, чем замужних женщин?» Помнишь старый анекдот, что, согласно переписи, женатых мужчин вдвое меньше, чем замужних женщин? А вот с оргазмом дело обстоит совсем наоборот. Одно из исследований показало, что хотя 85% мужчин утверждают, что их партнерши испытывают оргазм, только 64% (по другим данным — 57%) сообщают о том, что испытывают оргазм со своим партнером. Сексологи называют это явление «оргазменный пробел» (orgasm gap).

Хватит думать! Во время оргазма «отключается» боковая орбитофронтальная кора головного мозга — область, которая находится прямо за твоим левым глазом. Этот регион обычно отвечает за контроль над поведением и то, что мы называем здравым смыслом. Наш мозг как бы говорит нам: «Хватит думать! Кончай!"

Скажи «спасибо» нервам — без них оргазм был бы невозможен. Половые органы содержат большое количество нервных окончаний (в клиторе их целых 8 000!). Они отправляют информацию в мозг, сообщая ему, что сейчас с твоим телом происходит что-то очень хорошее.

У тебя тоже бывают «влажные сны». Хотя они считаются чисто мужской особенностью, как показало одно из исследований Альфреда Кинси (Alfred Kinsey), 37% женщин хоть раз достигали оргазма во сне.

Во время оргазма матка, влагалище и анальное отверстие сокращаются примерно с интервалами 0,8 секунд. Мини-оргазмы состоят из 3-5 сокращений, а те, что побольше — из 10-15 сокращений.

Некоторые женщины способны испытывать оргазм от ласки сосков. Да, таких и правда немного, но они есть — те, которые кончают, когда им ласкают грудь. Что неудивительно, ведь соски — тоже очень чувствительное место. Существует даже специальное слово для этого — «соскоргазм» (nipplegasm). Есть даже те, кому вообще не нужно ощущать прикосновение, чтобы испытать оргазм.

У некоторых женщин вообще не бывает оргазма. Это состояние называют «аноргазмия», и причин у него может быть великое множество - от психологических до физиологических. Вариантов аноргазмии тоже немало: некоторые женщины не испытывают оргазма даже во время мастурбации. Ученые пытаются вылечить некоторые виды аноргазмии с помощью особого изобретения. «Оргазмотрон» — это одно из последних изобретений, имплантат, который вживляется пациентам в спинной мозг, и оргазм управляется при помощи кнопки. Пока в стадии разработки.

Во время «взрыва» у тебя вырабатывается окситоцин. Много окситоцина. Так называемый «гормон обнимашек» связан с выработкой привязанности и нежности. Кстати, у окситоцина есть и «побочный» эффект: ты привязываешься к тем, кто находится рядом с тобой, но чувствуешь возрастающую агрессию по отношению к чужакам. Таким образом, этот гормон позволяет "отсеять" близких людей от тех, кто не играет никакой роли в нашей жизни. У него есть и еще одна функция — он усиливает маточные сокращения, как бы проталкивает сперматозоиды к яйцеклетке.

Твой оргазм не станет хуже от частой мастурбации. Напротив, мастурбируя, ты как бы "тренируешь" свой мозг, приучая его к тому, как именно можно получать удовольствие. В общем, мастурбация — это не сигареты и не шоколад, от нее ты не растолстеешь и не приобретешь плохую привычку. Со всех сторон только польза!

Хочешь больше оргазмов? Упражняйся. Доказано, что упражнения Кегеля с помощью специальных вагинальных шариков со смещенным центром тяжести положительно влияют на способность женщины получать оргазм.

Секс и боль как-то связаны. Для тебя, наверное, не секрет, что, когда ты испытываешь оргазм, твое лицо выглядит так, как будто тебе очень больно. На самом деле, целых две области мозга, которые активируются в ответ на болезненные стимулы, задействованы и во время оргазма. Ученые до сих пор не уверены, какая связь существует между болью и удовольствием. При этом известно, что оргазм может снизить болевые ощущения на 8-10 минут. То есть оргазм — это естественное обезболивающее средство.

Когда-то оргазм называли "истерическим пароксизмом". В XIX веке лекарством от вымышленной женской болезни "истерии" был генитальный массаж, который врачи до изобретения вибратора делали вручную. Массаж считался делом утомительным, трудоемким и — что поразительно — совершенно никак не связанным с женским удовольствием.

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