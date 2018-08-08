Подруга мужа Ани Лорак похвасталась в сети роскошным букетом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Яна Беляева

В жизни бывает так, что иногда хватает одного видеоролика, что бы стать известным человеком

Так случилось и с героиней нашего материала.

На прошлой неделе в сети появилось видео, на котором запечатлен супруг Ани Лорак в объятиях сексуальной девушки.

Как удалось узнать журналистам, девушку зовут Яна Беляева и теперь многочисленные поклонники Ани Лорак и представители СМИ тщательно следят за тем, что постит в соцсетях красотка. Кроме того, что сеть обсуждает возможный роман Яны с супругом певицы Ани Лорак, девушка стала одной из финалисток международного конкурса красоты «Мисс Украина Вселенная». И теперь к ее жизни приковано еще больше внимания.

К тому же, Яна Беляева похвасталась в Инстаграме огромным букетом красных роз и кольцом. Украшение в виде короны девушке подарили организаторы конкурса красоты, а кто подарил роскошный букет пока неизвестно.

Сама она о своей личной жизни ничего не рассказывает. Яна даже не стала закрывать комментарии в Инстаграм после скандала - ей сотнями сыпятся оскорбления.