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    Жизнь

    Подруга мужа Ани Лорак похвасталась в сети роскошным букетом

    • Розсилка
    Яна Беляева - Подруга мужа Ани Лорак похвасталась в сети роскошным букетом
    Яна Беляева

    В жизни бывает так, что иногда хватает одного видеоролика, что бы стать известным человеком

    Так случилось и с героиней нашего материала.

    На прошлой неделе в сети появилось видео, на котором запечатлен супруг Ани Лорак в объятиях сексуальной девушки.

    Как удалось узнать журналистам, девушку зовут Яна Беляева и теперь многочисленные поклонники Ани Лорак и представители СМИ тщательно следят за тем, что постит в соцсетях красотка. Кроме того, что сеть обсуждает возможный роман Яны с супругом певицы Ани Лорак, девушка стала одной из финалисток международного конкурса красоты «Мисс Украина Вселенная». И теперь к ее жизни приковано еще больше внимания.

    К тому же, Яна Беляева похвасталась в Инстаграме огромным букетом красных роз и кольцом. Украшение в виде короны девушке подарили организаторы конкурса красоты, а кто подарил роскошный букет пока неизвестно.

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    Сама она о своей личной жизни ничего не рассказывает. Яна даже не стала закрывать комментарии в Инстаграм после скандала - ей сотнями сыпятся оскорбления. 

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