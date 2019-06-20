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    Жизнь

    Показ сериала «Чернобыль» на украинском телеканале спровоцировал скандал

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    Показ сериала «Чернобыль» на украинском телеканале спровоцировал скандал

    Канал заменил при дубляже слово «русские» на «наши»

    Нашумевший британо-американский сериал «Чернобыль», премьера которого в Украине состоялась на телеканале олигарха Игоря Коломойского «1+1», спровоцировал в скандал из-за украинского перевода.

    Общественный и культурный деятель Zen Antipop на странице в Фейсбуке обратил внимание на очень некорректный перевод и озвучку.

     «Четвертая серия, начало. Сцена с бабушкой, которая отказывается эвакуироваться, перечисляет все беды, которое пережила Украина за прошедший век и всех, кто пытался прогнать ее со своей земли: революция, люди царя, большевики, Сталин и его Голодомор ... Далее изображение: «Then the Great War. German boys. Russian boys. More soldiers, more famine, more bodies ». И перевод от «1+1»: «... сначала немцы, потом наши ...». Понимаете, у «плюсов» Russians - это «наши», - отметил основатель субкультурного движения Antipop.

     Читайте также: Новый Instagram-тренд: люди едут в Чернобыль за удачным селфи.


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