Показ сериала «Чернобыль» на украинском телеканале спровоцировал скандал



Канал заменил при дубляже слово «русские» на «наши»

Нашумевший британо-американский сериал «Чернобыль», премьера которого в Украине состоялась на телеканале олигарха Игоря Коломойского «1+1», спровоцировал в скандал из-за украинского перевода.

Общественный и культурный деятель Zen Antipop на странице в Фейсбуке обратил внимание на очень некорректный перевод и озвучку.

«Четвертая серия, начало. Сцена с бабушкой, которая отказывается эвакуироваться, перечисляет все беды, которое пережила Украина за прошедший век и всех, кто пытался прогнать ее со своей земли: революция, люди царя, большевики, Сталин и его Голодомор ... Далее изображение: «Then the Great War. German boys. Russian boys. More soldiers, more famine, more bodies ». И перевод от «1+1»: «... сначала немцы, потом наши ...». Понимаете, у «плюсов» Russians - это «наши», - отметил основатель субкультурного движения Antipop.