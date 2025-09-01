Головна Скотч Життя
Польський політик залишив партію заради моделі-трансгендера

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Міхаліна Маніос та Давід Шостак
фото: RMF24

Політик ультраправої «Конфедерації» Давід Шостак заявив, що залишив політику, щоб його особисте життя не впливало на партію

Польський політик ультраправої «Конфедерації» Давід Шостак вийшов із партії, щоб присвятити себе стосункам з моделлю Міхаліною Маніос. Це рішення привернуло увагу, оскільки Маніос є трансгендером. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF24.

Міхаліна Маніос здобула популярність після участі в шоу Top Model (Топ-модель) і The Voice of Poland (Голос Польщі). Вона розповідала, що «була ув’язнена в чоловічому тілі» з дитинства. Після публічної перерви вона здобула освіту у сфері філології, психології та закінчує навчання із сексології.

Пара познайомилася онлайн. За словами Шостака, його вразили фотографії Маніос, «сповнені енергії та жіночності». Після зустрічі вони почали зустрічатися. Шостак, який раніше називав себе «католиком, поляком і націоналістом», підкреслює, що вони з Маніос поділяють віру і традиційні цінності, та не виключає можливості церковного шлюбу.

Шостак заявив, що залишив політику, щоб його особисте життя не впливало на партію. Водночас він вважає, що його вчинок показує відкритість «Конфедерації» і Національного руху, спростовуючи думку, що вони є «жорсткими фанатиками».

Як повідомлялося, колишній депутат від «Партії регіонів» (VII скликання) та «Волі народу» (VIII скликання), бізнесмен-втікач Олександр Онищенко привітав свою кохану, модель Дарію Вакуліну з сьомою річницею стосунків. Експолітик показав фото з обраницею та спільною донькою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Онищенка.

Хоча зазвичай соцмережі екснардеп веде російською мовою, сімейний знімок він лаконічно підписав англійською: «Щасливої сьомої річниці». Враховуючи те, що спільна донька (ім'я приховують) народилась у 2021-му йдеться про стосунки Онищенка з 27-річною моделлю, яка родом з Росії. Дарія на 29 років молодша за екснардепа.

До слова, відома українська дизайнерка Ельвіра Гасанова народила другу дитину. Зіркова модельєрка, послугами якої користуються, зокрема, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська, стала мамою хлопчика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Гасанової.

«Вітайте, Даміров Давід Ехтірам огли (в перекладі з азербайджанської мови «син, нащадок». – «Главком»)! 5100 (вага хлопчика в грамах при народженні. – «Главком») це вам не жарти», – написала Ельвіра Гасанова.

