У Києві на знаковому місці відбудеться вечір спогадів про Андрія Парубія

Місце обрали не випадково, адже Андрій Парубій був комендантом та провідником Майдану

У Києві відбудеться символічне прощання із колишнім нардепом та головою Верховної Ради Андрієм Парубієм. Про це повідомляють політичні соратники убитого політика та громадського діяча, інформує «Главком». Вечір спогадів заплановано на 18:30 годину 1 вересня на майдані Незалежності у Києві. Місце обрали не випадково, адже Андрій Парубій був комендантом та провідником Майдану під час Помаранчевої Революції та Революції Гідності.

«Шановні друзі, кияни, майданівці! Поховання Андрія Парубія відбудеться 2.09 у Львові. Але для нас він один із провідників Майдану 2004 та 2013-2014. Тому вважаємо важливим попрощатися з ним саме на цьому святому місці. Пригадаймо «про великі дні наших Визвольних змагань», – написав однопартієць Парубія, нардеп Володимир В’ятрович.

Вбивство Андрія Парубія у Львові

30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки.

У соціальних мережах поширили світлину ймовірного вбивці.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

До слова, поліція не розкриває деталей щодо стрільця, який вбив ексголову Верховної Ради Андрія Парубія 30 серпня. Проте відомо, що підозрюваний міг бути замаскований під кур'єра Glovo.

Також повідомлялось, що Служба безпеки України не має жодних даних щодо того, чи пов'язані вбивства мовознавиці Ірини Фаріон та ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Водночас розглядається версія «російського сліду» у справі.