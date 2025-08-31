Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві на знаковому місці відбудеться вечір спогадів про Андрія Парубія

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Києві на знаковому місці відбудеться вечір спогадів про Андрія Парубія
Квіти на місці вбивства Андрія Парубія
фото: suspilne.media

Місце обрали не випадково, адже Андрій Парубій був комендантом та провідником Майдану

У Києві відбудеться символічне прощання із колишнім нардепом та головою Верховної Ради Андрієм Парубієм. Про це повідомляють політичні соратники убитого політика та громадського діяча, інформує «Главком». Вечір спогадів заплановано на 18:30 годину 1 вересня на майдані Незалежності у Києві. Місце обрали не випадково, адже Андрій Парубій був комендантом та провідником Майдану під час Помаранчевої Революції та Революції Гідності.

«Шановні друзі, кияни, майданівці! Поховання Андрія Парубія відбудеться 2.09 у Львові. Але для нас він один із провідників Майдану 2004 та 2013-2014. Тому вважаємо важливим попрощатися з ним саме на цьому святому місці. Пригадаймо «про великі дні наших Визвольних змагань», – написав однопартієць Парубія, нардеп Володимир В’ятрович.

У Києві на знаковому місці відбудеться вечір спогадів про Андрія Парубія фото 1

Вбивство Андрія Парубія у Львові

30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки.

У соціальних мережах поширили світлину ймовірного вбивці.

У Києві на знаковому місці відбудеться вечір спогадів про Андрія Парубія фото 2

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

До слова, поліція не розкриває деталей щодо стрільця, який вбив ексголову Верховної Ради Андрія Парубія 30 серпня. Проте відомо, що підозрюваний міг бути замаскований під кур'єра Glovo. 

Також повідомлялось, що Служба безпеки України не має жодних даних щодо того, чи пов'язані вбивства мовознавиці Ірини Фаріон та ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Водночас розглядається версія «російського сліду» у справі.

Читайте також:

Теги: Андрій Парубій вбивство політика кияни поховання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тіло вбитої власниці квартири безхатченки за 1 тис. грн винесли у сміттєвий контейнер
У Києві орендарка вбила власницю квартири, тіло поліція так і не знайшла
6 серпня, 19:45
Слідчі порушили кримінальну справу за двома статтями
Російський військовий повернувся додому і жорстоко вбив федерального суддю
15 серпня, 01:41
The Times назвав обличчя сучасного українського націоналізму
The Times назвав обличчя сучасного українського націоналізму
14 серпня, 14:10
Точицького призначено постпредом України в Раді Європи
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
На Національне військове кладовище придбають електрокари
Національний військовий цвинтар купує собі гольф-кари: деталі
24 серпня, 15:14
Більшість українців, які виїхали, вже не повернеться
Україну не буде кому відбудовувати? Міграційна служба засмутила прогнозом повоєнної економіки
28 серпня, 15:30
На Національному меморіальному військовому кладовищі відбувся перший церемоніал поховання солдатів, імена яких наразі не встановлені
Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрито
29 серпня, 10:48
Ігор Шевченко визнав, що реклама фінансується з його особистих коштів
«Це нормально, дівчинко!» Ексміністр зухвало пояснив, чому його партія порушує закон
29 серпня, 13:27
Люди приносять на місце вбивства Андрія Парубія лампадки та квіти
Ексрозвідник пояснив, кого намагалися залякати організатори вбивства Парубія
Сьогодні, 15:21

Новини

На столичному пляжі надувна гірка впала разом із дітьми
На столичному пляжі надувна гірка впала разом із дітьми
У Києві на знаковому місці відбудеться вечір спогадів про Андрія Парубія
У Києві на знаковому місці відбудеться вечір спогадів про Андрія Парубія
У Києві прощаються з жертвами російського обстрілу Надією Галич та її донькою
У Києві прощаються з жертвами російського обстрілу Надією Галич та її донькою
У Києві чоловік випав з 19-го поверху та вижив: що його врятувало
У Києві чоловік випав з 19-го поверху та вижив: що його врятувало
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Продуктові ярмарки у Києві в останні вихідні літа: повний перелік локацій
Продуктові ярмарки у Києві в останні вихідні літа: повний перелік локацій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2025
6188
Календар рибалки на вересень 2025 року: коли і на що клює найкраще
5351
Чорновол може повернутися у Верховну Раду після загибелі Парубія
3949
Росіяни використовують Каховське водосховище, щоб наблизитися до Запоріжжя
3725
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

Новини

Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Сьогодні, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Сьогодні, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Вчора, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua