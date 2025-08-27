Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького

Президент Польщі вирішив накласти вето на закон, який стосується допомоги українцям

Українське посольство веде консультації з владою Польщі стосовно вето президента Кароля Навроцького на закон про виплати українським біженцям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла України в Польщі Василя Боднара в коментарі телеканалу Slawa TV.

Дипломат запевнив, що посольство продовжує працювати над тим, щоб забезпечити всі права українців, відповідно до мандату, наданого офіційним Києвом посольствам і консульствам України. «Ми розуміємо, що тривають зміни, і ми зараз постійно ведемо діалог та консультації з польською стороною, щоби права громадян України були забезпечені належним чином, і робимо все, щоб українські громадяни почували себе комфортно», – каже він.

Боднар наголосив, що «наразі дуже важливо, аби українські громадяни дотримувалися чинних норм законодавства». Він закликав українців слідкувати за легальністю перебування в Польщі та подавати «усі необхідні для цього документи належним чином у відведений час».

Як відомо, президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон про допомогу українським громадянам. Тепер, якщо польський парламент не скасує це рішення, виплати на дітей у розмірі 800 злотих, а також безкоштовна державна медицина стануть недоступними для українців, які не працюють в Польщі. Рішення стосується саме тих українців в Польщі, які не працюють офіційно на польського роботодавця або не ведуть бізнес у Польщі.

Нагадаємо, рішення президента Польщі Кароля Навроцького ветувати закон про допомогу українським біженцям не призведе до відключення інтернету Starlink в Україні, який фінансує країна.

До слова, посол України в Польщі Василь Боднар вважає, що після повернення на батьківщину українці, які були змушені залишити країну через повномасштабне вторгнення, можуть зіткнутися з низкою викликів, зокрема, соціальною напругою та емоційним відчуженням.