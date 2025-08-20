Нідерланди перекидають до Польщі Patriot, аби захистити центр допомоги Україні

Системи протиповітряної оборони не призначені для відбиття атак на територію України

Три сотні нідерландських військових із двома системами протиповітряної оборони Patriot та комплексами для боротьби з безпілотниками 1 грудня вирушать до Польщі для захисту поставок військової техніки для України від російських атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.

Системи протиповітряної оборони не призначені для відбиття атак на територію України. «Ми робимо це для захисту східного флангу НАТО, ключового військового вузла для підтримки України, а також для стримування і відлякування росіян», – каже міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс.

Місія Нідерландів триватиме щонайменше до кінця травня. Зазначається, що коли дві системи Patriot будуть тимчасово розгорнуті до Польщі, у Нідерландах залишиться ще одна, що дозволяє зберегти національну безпеку. Міністр також додав, що діяльність НАТО в Польщі та стримування Росії сприяють захисту Нідерландів.

Нагадаємо, Німеччина поставить Україні дві системи Patriot після того, як домовиться з США про те, що Берлін буде першим у черзі на отримання нових систем замість переданих.

Раніше повідомлялося, що в Україну вже прибули система протиповітряної оборони Patriot та додаткові ракети-перехоплювачі завдяки угоді з Німеччиною. Пентагон і Білий дім використали цей крок, щоб переконати європейські країни ризикнути і надіслати свої наявні запаси до Києва, чекаючи, поки Америка їх поповнить. Однак для деяких країн це складне завдання, враховуючи, що їхні Patriot не будуть замінені до початку наступного року.

До слова, перші американські системи протиповітряної оборони Patriot Україна отримає не раніше ніж навесні 2026 року. США очікують, що європейські союзники тимчасово передадуть Україні частину своїх Patriot, а згодом отримають нові установки від американського виробника RTX Corporation.