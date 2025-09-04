Помер модельєр Джорджіо Армані

Він був одним з найвидатніших італійських дизайнерів і абсолютним лідером міжнародної моди.

Reuters: Помер італійський модельєр Джорджіо Армані

Низка італійських ЗМІ повідомили про смерть італійського дизайнера Джорджіо Армані. Йому був 91 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Він був відомим як один із найвпливовіших представників світу моди і засновник власного глобального бренду розкоші, який зробив значний внесок у розвиток сучасного одягу та стилю.

Компанія підтвердила смерть видатного дизайнера.

«З безмежним сумом група Armani повідомляє про смерть свого творця, засновника і невтомного рушія: Джорджо Армані. Пан Армані, як його завжди з повагою і захопленням називали співробітники та партнери, помер спокійно, в оточенні близьких. Невтомний, він працював до останніх днів, присвячуючи себе компанії, колекціям, різним і завжди новим проектам, що були в процесі реалізації та розробки» – йдеться в заяві.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Giorgio Armani (@giorgioarmani)

Як відомо, він народився у П’яченці, де заснував у 1975 році будинок моди, що носить його ім’я, перетворивши його на глобальну імперію розкоші. Новатор стилю, він нав’язав стриману і позачасову елегантність, створену з основних ліній і нейтральних кольорів, яка революціонізувала чоловічий і жіночий гардероб у 80-х роках і підкорила Голлівуд, де його вбрання стали синонімом вишуканості на червоній доріжці.

Його часто називали «королем італійської моди». Армані також був підприємцем-візіонером, здатним створити незалежний бренд, що охоплював одяг, меблі, дизайн та готельний бізнес. Стримана, але авторитетна особистість, він до останнього втілював ідею елегантного, сучасного та впізнаваного у всьому світі «made in Italy».

Нагадаємо, італійський дизайнер Джорджіо Армані на шпальтах понад 60 італійських газет опублікував лист, в якому висловив вдячність лікарям за наполегливу боротьбу з коронавірусом COVID-19.