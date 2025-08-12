Головна Світ Соціум
У яких країнах ЄС найбільше іноземних туристів: статистика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
У яких країнах ЄС найбільше іноземних туристів: статистика
Незважаючи на напружену міжнародну обстановку, доходи від туризму загалом зростають
Цього року найстрімкіше зростання кількості мандрівників відзначають Литва, Мальта та Латвія

За перші три місяці 2025 року понад 300 млн туристів здійснили міжнародні поїздки по всьому світу: це на 14 млн більше ніж за рік до того. З них Європа в ці місяці приняла 125 млн – на 2% більше, ніж минулого року, і на 5%, ніж до пандемії. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Такими є результати дослідження Всесвітньої туристичної організації ООН. У європейському Середземномор'ї туристів побільшало на 2%.

У Центральній та Східній Європі, особливо у країнах Балтії, зростання ще помітніше, на 8%. Але «докоронавірусний» рівень у цьому регіоні поки що не досягнутий. Найстрімкіше зростання кількості мандрівників відзначають Литва (+21%), Мальта (19%), Латвія (16%), Фінляндія (+15%) та Іспанія (+6%). А ось до Люксембургу, Ірландії, Швеції та Бельгії прибуло менше закордонних туристів порівняно з 2019 роком.

Які країни ЄС одержують найбільший дохід від туризму?

Іспанія, яка посідає друге місце у світі за обсягом доходів від туризму, повідомила про 9-відсоткове зростання витрат своїх гостей на початку цього року. Греція, Італія та Португалія також зафіксували зростання надходжень від туризму – на 4%. У Франції доходи від міжнародного туризму зросли на 6%, а у Данії – на 11% у першому кварталі 2025 року.

До слова, з 2010 року ціни на житло в Євросоюзі зросли в середньому на понад 50% , тоді як орендна плата збільшилася на 26%. Іспанія – одна із найбільш постраждалих країн: за останнє десятиліття орендна плата тут зросла на 80%.

