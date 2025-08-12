У яких країнах ЄС найбільше іноземних туристів: статистика

Цього року найстрімкіше зростання кількості мандрівників відзначають Литва, Мальта та Латвія

За перші три місяці 2025 року понад 300 млн туристів здійснили міжнародні поїздки по всьому світу: це на 14 млн більше ніж за рік до того. З них Європа в ці місяці приняла 125 млн – на 2% більше, ніж минулого року, і на 5%, ніж до пандемії. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Такими є результати дослідження Всесвітньої туристичної організації ООН. У європейському Середземномор'ї туристів побільшало на 2%.

У Центральній та Східній Європі, особливо у країнах Балтії, зростання ще помітніше, на 8%. Але «докоронавірусний» рівень у цьому регіоні поки що не досягнутий. Найстрімкіше зростання кількості мандрівників відзначають Литва (+21%), Мальта (19%), Латвія (16%), Фінляндія (+15%) та Іспанія (+6%). А ось до Люксембургу, Ірландії, Швеції та Бельгії прибуло менше закордонних туристів порівняно з 2019 роком.

Які країни ЄС одержують найбільший дохід від туризму?

Іспанія, яка посідає друге місце у світі за обсягом доходів від туризму, повідомила про 9-відсоткове зростання витрат своїх гостей на початку цього року. Греція, Італія та Португалія також зафіксували зростання надходжень від туризму – на 4%. У Франції доходи від міжнародного туризму зросли на 6%, а у Данії – на 11% у першому кварталі 2025 року.

До слова, з 2010 року ціни на житло в Євросоюзі зросли в середньому на понад 50% , тоді як орендна плата збільшилася на 26%. Іспанія – одна із найбільш постраждалих країн: за останнє десятиліття орендна плата тут зросла на 80%.