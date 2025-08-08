Головна Світ Політика
Західні ЗМІ назвали дату та місце майбутньої зустрічі Трампа з Путіним

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Західні ЗМІ назвали дату та місце майбутньої зустрічі Трампа з Путіним
Офіційно місце та дата зустрічі Трампа і Путіна не оголошувалися
фото: Bloomberg

Медіа прогнозують, що зустріч лідерів США та Росії відбудеться наступного тижня в Італії

Президент США Дональд Трампа і російський диктатор Володимир Путін можуть зустрітися у понеділок, 11 серпня, у Римі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Водночас зазначається, що якщо зустріч відбудеться пізніше, Рим також може бути можливим місцем для її проведення. Також розглядаються й інші країни в Європі і за її межами.

Водночас Sky News повідомляє, що Дональд Трамп вчора, 7 серпня, провів розмову з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні. Вони обговорили можливість зустрічі американського лідера з Путіним у Ватикані.

«Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що незалежно від того, як і де відбуватиметься справжній дипломатичний діалог між Росією та Україною, Італія буде готова щиро і конструктивно підтримати цей процес», – наголосив представник МЗС Італії.

Варто зазначити, що офіційно місце та дата зустрічі політиків ще не оголошувалися.

Нагадаємо,  Bloomberg повідомляв, що Вашингтон і Москва хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні. Домовленість може закріпити за Росією окуповані території України.

Зазначається, що посадовці Сполучених Штатів та Росії працюють над укладенням угоди щодо територій для запланованої зустрічі на вищому рівні між президентом Дональдом Трампом та диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися наступного тижня. США також працюють над тим, щоб отримати згоду України та її європейських союзників на угоду.

Раніше повідомлялося, що Росія та США погодили домовленість про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа найближчими днями. Невдовзі після особистої зустрічі з Путіним глава США планує провести трьохсторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і очільником Кремля.

