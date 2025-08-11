Компанія Adidas спіймалася на плагіаті взуття: дизайнер визнав провину

Мексиканська влада повідомила про намір добиватися від Adidas компенсації

Влада Мексики звинуватила німецьку компанію Adidas у плагіаті через дизайн нового взуття і заявила, що добиватиметься компенсації. Дизайнер вибачився, а компанія Adidas заявила про готовність до переговорів. Про це пише «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

Американський дизайнер одягу Віллі Чаваррія в суботу, 9 серпня, вибачився у зв'язку з назвою та дизайном сандаль Oaxaca Slip-Ons, створених ним для німецької компанії Adidas. Раніше влада мексиканського штату Оахака заявила, що його твір став «переосмисленням» взуття місцевого корінного населення – сандалі гуараче, верх яких традиційно сплетено зі шкіряних ремінців.

Мексика звинувачує Adidas у культурній апропріації через новий дизайн взуття

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила 8 серпня, що дизайн сандаль гуараче – це «колективна інтелектуальна власність» корінних жителів країни, і їхні права треба поважати. Мексиканська влада повідомила про намір добиватися від Adidas компенсації. Вони також закликали німецьку компанію вилучити модель взуття, що викликала скандал, з продажу.

Дизайн новго брендового взуття дуже нагадує традиційне мексиканське

Сама компанія Adidas 8 серпня офіційно заявила, що «глибоко цінує культурне багатство корінних народів Мексики» та «визнає актуальність» критики на її адресу. Німецька компанія запропонувала провести зустріч її представників з місцевими чиновниками та обговорити, як можна «відшкодувати збитки», завдані корінному населенню Оахакі.

Нагадаємо, іспанський модний бренд Zara зіткнувся із забороною на два рекламні оголошення у Великій Британії. Управління з рекламних стандартів (ASA) визнало їх соціально безвідповідальними, оскільки моделі на фотографіях виглядали, на думку регулятора, «надто худими».