Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Компанія Adidas спіймалася на плагіаті взуття: дизайнер визнав провину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Нове взуття Adidas може зникнути з полиць
фото із відкритих джерел

Мексиканська влада повідомила про намір добиватися від Adidas компенсації

Влада Мексики звинуватила німецьку компанію Adidas у плагіаті через дизайн нового взуття і заявила, що добиватиметься компенсації. Дизайнер вибачився, а компанія Adidas заявила про готовність до переговорів. Про це пише «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

Американський дизайнер одягу Віллі Чаваррія в суботу, 9 серпня, вибачився у зв'язку з назвою та дизайном сандаль Oaxaca Slip-Ons, створених ним для німецької компанії Adidas. Раніше влада мексиканського штату Оахака заявила, що його твір став «переосмисленням» взуття місцевого корінного населення – сандалі гуараче, верх яких традиційно сплетено зі шкіряних ремінців.

Мексика звинувачує Adidas у культурній апропріації через новий дизайн взуття
Мексика звинувачує Adidas у культурній апропріації через новий дизайн взуття

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила 8 серпня, що дизайн сандаль гуараче – це «колективна інтелектуальна власність» корінних жителів країни, і їхні права треба поважати. Мексиканська влада повідомила про намір добиватися від Adidas компенсації. Вони також закликали німецьку компанію вилучити модель взуття, що викликала скандал, з продажу.

Дизайн новго брендового взуття дуже нагадує традиційне мексиканське
Дизайн новго брендового взуття дуже нагадує традиційне мексиканське

Сама компанія Adidas 8 серпня офіційно заявила, що «глибоко цінує культурне багатство корінних народів Мексики» та «визнає актуальність» критики на її адресу. Німецька компанія запропонувала провести зустріч її представників з місцевими чиновниками та обговорити, як можна «відшкодувати збитки», завдані корінному населенню Оахакі.

Нагадаємо, іспанський модний бренд Zara зіткнувся із забороною на два рекламні оголошення у Великій Британії. Управління з рекламних стандартів (ASA) визнало їх соціально безвідповідальними, оскільки моделі на фотографіях виглядали, на думку регулятора, «надто худими».

Читайте також:

Теги: Мексика Німеччина дизайнер населення влада модель скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Набу-скандал. Підсумки протестів біля театру Франка
Набу-скандал. Підсумки протестів біля театру Франка
25 липня, 09:12
Хтось вважає їх милими, хтось – потворними. Але факт залишається фактом: ці шматки пластику та штучного хутра зробили їх виробника дорожчим… за «Газпром»
Повне Лабубу: історія плюшевих монстрів, які дорожчі за «Газпром» Міжнародний бізнес
4 серпня, 21:00
Міністр МЗС Німеччини застеріг, що Україна повинна належно боротися з корупцією
Глава МЗС Німеччини попередив Україну щодо наслідків обмеження НАБУ та САП
23 липня, 14:21
Україна опинилась серед найбільш самодостатніх країн світу
Найбільш самодостатні країни світу: на якому місці Україна
23 липня, 14:06
Угорщина продемонструвала найбільший стрибок добробуту громадян в Європі за останній рік
В якій країні Європи громадяни розбагатіли найбільше: несподівані дані
30 липня, 03:23
Турецький дипломат потрапив у скандал на пляжі в Ізраїлі
Знімав дівчат у кабінках на пляжі: працівник посольства Туреччини потрапив у скандал у Ізраїлі
30 липня, 14:15
Togg T10X візьме участь у Мюнхенському автоярмарку
Туреччина запускає у продаж у ЄС свій електричний позашляховик
31 липня, 18:16
У багатьох частинах Гельсінкі звузили дороги й посадили дерева, щоби створити незручності для водіїв
У столиці Фінляндії за рік не сталося жодної смертельної ДТП: у чому секрет
3 серпня, 17:48
В Іспанії тисячі оголошень про оренду житла на Airbnb визнані незаконними
Іспанія ухвалила жорстке рішення щодо житла для туристів: до чого готуватись
1 серпня, 11:47

Життя

Компанія Adidas спіймалася на плагіаті взуття: дизайнер визнав провину
Компанія Adidas спіймалася на плагіаті взуття: дизайнер визнав провину
Скандал навколо актора та домашнього насилля: журналіст Суханов роздратував мережі, вступившись за Темляка
Скандал навколо актора та домашнього насилля: журналіст Суханов роздратував мережі, вступившись за Темляка
Російська блогерка зламала хребет під час участі в тренді на підборах
Російська блогерка зламала хребет під час участі в тренді на підборах
Як не стати жертвою кліщів у власному дворі. Перераховано небезпечні рослини
Як не стати жертвою кліщів у власному дворі. Перераховано небезпечні рослини
Як уникнути переплат у мінібарі готелю: порада від блогерки
Як уникнути переплат у мінібарі готелю: порада від блогерки
Ектор Хіменес-Браво згадав перші враження від України після проживання в Росії
Ектор Хіменес-Браво згадав перші враження від України після проживання в Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
9099
Нові санкції. Коханка гравця московського «Динамо» з подругою не змогли скупитися у паризькому бутіку
7652
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
4767
Українська армія має аналог Starlink. Зв’язківець пояснив, чому технологію не масштабували
2586
Найдавніший соратник Путіна виступив проти війни і втратив владу – NYT

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua