Мода повертається: покоління зумерів обожнює одяг початку нульових

Від спортивних костюмів Juicy Couture та джинсів з низькою посадкою та блискітками до масивних ременів та дитячих футболок – мода початку 2000-х знову є трендом у молоді

Одяг початку 2000-х років став модним серед зумерів – покоління, яке народилося приблизно з 1997 по 2012 рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Історик моди з Нью-Йорка Емма Мак Клендон пояснила, що у моді існує 20-річний цикл. За її словами, до повернення нульового стилю якийсь час був популярний стиль дев'яностих.

«20-річний період – це якраз достатній час для того, щоб молоде покоління змогло відкрити для себе моду покоління своїх батьків, яку вони пам'ятають, але тільки в абстрактному вигляді, як щось незвичайне або цікаве, і яку вони можуть переосмислити і прийняти у свої 20 років», – додала Пітерс.

Експерти зазначили, що у 2000-х та 2020-х років багато спільного в політичному та соціальному плані. Мак Клендон нагадала, що 11 вересня 2001 року стався теракт, який «перебудував уявлення людей про мир, про себе та політику». Це потрясіння вона порівняла з пандемією коронавірусу 2020 року, яка теж мала серйозні соціальні наслідки.

Моду двадцятих та нульових поєднує і технологічний стрибок, вважає Мак Клендон. Вона заявила, що розвиток інтернету та соціальних мереж у 2000 році нагадує їй сучасний розвиток штучного інтелекту. Пітерс зазначила, що купівля вживаних речей відображає прагнення покоління Z піклуватися про природу.

