Головна Світ Політика
search button user button menu button

The Guardian: Італія засекретить польоти чиновників після інциденту з главою Єврокомісії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
The Guardian: Італія засекретить польоти чиновників після інциденту з главою Єврокомісії
Болгарія підозрює Росію в глушінні GPS літака президентки Єврокомісії
фото: AP

Рим розглядає варіанти засекречування державних рейсів

Італія розглядає можливість приховувати маршрути польотів своїх чиновників після того, як Російська Федерація глушила сигнал літака, на якому летіла очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Рим розглядає варіанти засекречування державних рейсів, обмеження публікації даних на сайті канцелярії прем'єр-міністра і блокування відображення маршрутів на спеціалізованих сервісах відстеження. Зазначається, що ідею вперше запропонував міністр оборони Італії Гвідо Крозетто кілька місяців тому, коли втручання в навігацію стали відбуватися все частіше поблизу російського повітряного простору.

У лютому літак італійського прем'єра було прибрано з Flightradar – популярного сервісу відстеження авіарейсів, хоча залишається видимим на інших платформах. Наразі офіційні особи розглядають можливість повного приховування всіх рейсів прем'єр-міністра і міністрів з подібних сайтів.

Нагадаємо, Financial Times повідомляла, що літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн через збої в системі GPS був змушений 31 серпня приземлитися в аеропорту болгарського Пловдива, орієнтуючись за паперовими картами.

Раніше повідомлялося, що ЄС підозрює Росію у причетності до глушіння сигналу GPS літака фон дер Ляєн, коли вона прямувала з офіційним візитом.

Своєю чергою Кремль прокоментував інцидент із літаком президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечив припущення про те, що Росія причетна до несправності навігаційної системи літака, на борту якого перебувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Читайте також:

Теги: Італія Урсула фон дер Ляєн авіаперевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Flightradar24: літак з президенткою Єврокомісії отримував хороший сигнал GPS увесь політ
Flightradar24: літак з президенткою Єврокомісії отримував хороший сигнал GPS увесь політ
Сьогодні, 00:57
У Кремлі заперечили причетність РФ до збою GPS літака з главою Єврокомісії
Несправність літака глави Єврокомісії: Кремль прокоментував звинувачення
Вчора, 23:37
Також Антоніо Таяні оголосив про призначення нового посла Італії в Росії
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Севілья очолює список найкращих місць для відпочинку восени
Найкращі місця в Європі для осінньої подорожі: рейтинг Lonely Planet
23 серпня, 08:39
фон дер Ляєн: «ЄС вітає зусилля президента США щодо справедливого та тривалого миру в Україні»
ЄС вітає зусилля президента США – фон дер Ляєн про зустріч Трампа і Путіна
12 серпня, 11:24
Президент про переговори з партнерами: Наші аргументи чують
Президент про переговори з партнерами: Наші аргументи чують
9 серпня, 22:37
Офіційно місце та дата зустрічі Трампа і Путіна не оголошувалися
Західні ЗМІ назвали дату та місце майбутньої зустрічі Трампа з Путіним
8 серпня, 18:28
Європа включилася в дипломатичну гру перед переговорами з Путіним: головні заяви
Європа включилася в дипломатичну гру перед переговорами з Путіним: головні заяви
8 серпня, 03:55
Італія є абсолютним лідером за кількістю кишенькових злодіїв
Пильнуйте гаманець: у якій країні ЄС туристи найчастіше стикаються із крадіжками
5 серпня, 15:12

Політика

Канцлер Німеччини назвав потенційне місце зустрічі Зеленського та Путіна
Канцлер Німеччини назвав потенційне місце зустрічі Зеленського та Путіна
The Guardian: Італія засекретить польоти чиновників після інциденту з главою Єврокомісії
The Guardian: Італія засекретить польоти чиновників після інциденту з главою Єврокомісії
Британія посилює допомогу Україні: рекордний контракт і оцінка військ
Британія посилює допомогу Україні: рекордний контракт і оцінка військ
Росія готова співпрацювати з Україною та США в управлінні Запорізькою АЕС – Путін
Росія готова співпрацювати з Україною та США в управлінні Запорізькою АЕС – Путін
Ердоган заявив, що Путін і Зеленський не готові до зустрічі
Ердоган заявив, що Путін і Зеленський не готові до зустрічі
Британія планує продовжити ще на два роки програму підтримки українських біженців
Британія планує продовжити ще на два роки програму підтримки українських біженців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
6170
Економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки
4685
Втрати ворога станом на 2 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
3842
Меню Кім Чен Ина. Чим годуватимуть лідера КНДР у легендарному бронепоїзді
3241
Ходити по кабінетах і не ховатися. «Рішали» тепер у законі

Новини

Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Сьогодні, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua