Рим розглядає варіанти засекречування державних рейсів

Італія розглядає можливість приховувати маршрути польотів своїх чиновників після того, як Російська Федерація глушила сигнал літака, на якому летіла очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Рим розглядає варіанти засекречування державних рейсів, обмеження публікації даних на сайті канцелярії прем'єр-міністра і блокування відображення маршрутів на спеціалізованих сервісах відстеження. Зазначається, що ідею вперше запропонував міністр оборони Італії Гвідо Крозетто кілька місяців тому, коли втручання в навігацію стали відбуватися все частіше поблизу російського повітряного простору.

У лютому літак італійського прем'єра було прибрано з Flightradar – популярного сервісу відстеження авіарейсів, хоча залишається видимим на інших платформах. Наразі офіційні особи розглядають можливість повного приховування всіх рейсів прем'єр-міністра і міністрів з подібних сайтів.

Нагадаємо, Financial Times повідомляла, що літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн через збої в системі GPS був змушений 31 серпня приземлитися в аеропорту болгарського Пловдива, орієнтуючись за паперовими картами.

Раніше повідомлялося, що ЄС підозрює Росію у причетності до глушіння сигналу GPS літака фон дер Ляєн, коли вона прямувала з офіційним візитом.

Своєю чергою Кремль прокоментував інцидент із літаком президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечив припущення про те, що Росія причетна до несправності навігаційної системи літака, на борту якого перебувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.