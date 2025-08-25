ЄС забороняє важливий компонент для манікюру

Європа заборонила ключовий інгредієнт для гель-лаку

У Європейському Союзі набуває чинності заборона на використання в манікюрі одного з ключових компонентів для гель-лаків та акрилових нігтів, що може змінити індустрію краси. З 1 вересня 2025 року в Європейському союзі буде заборонено використання оксиду триметилбензоїлу дифенілфосфіну або TPO – речовина, яка використовується як фотоініціатор для затвердіння гелів під впливом ультрафіолетового світла, у тому числі в гелях для нарощування та моделювання нігтів. Про це пише «Главком» із посиланням на KoSSev.

Заборона передбачена постановою Єврокомісії, яка доповнює Регламент про косметику. З цього моменту салони краси, фахівці та виробники на всій території ЄС зобов'язані забезпечити, щоб жоден косметичний продукт більше не містив TPO. Крім того, всі залишки повинні бути утилізовані незалежно від того, коли вони були придбані.

TPO — це фотоініціатор, який використовується для швидкого затвердіння гель-лаку під УФ- або LED-лампою. Проте, за даними Європейського хімічного агентства (ECHA), ця речовина є токсичною для репродуктивного здоров’я. Наукові дослідження на тваринах показали, що TPO може пошкоджувати фертильність.

Експерти наголошують, що ринок швидко адаптується, пропонуючи безпечніші альтернативи, щоб уникнути алергій та забезпечити захист здоров'я споживачів.

У відповідь на заборону індустрія активно розробляє безпечніші альтернативи, такі як TPO-L або Ivocerin, хоча ідеальної заміни наразі не знайдено. Заборона зобов'язує виробників змінити рецептуру своїх продуктів.

Нагадаємо, провідна візуальна платформа Pinterest опублікувала свій звіт про тренди осені 2025 року, показавши ключові напрямки у моді, красі, дизайні інтер'єрів, кулінарії та подорожах. Головною рушійною силою трендів є покоління Z, що робить ставку на усвідомлене споживання, вінтажний стиль та індивідуальність.