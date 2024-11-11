Помпеї вводять ліміт на туристів: відтепер квитки будуть іменними

Обмеження почнуть діяти вже цього тижня

З 15 листопада археологічний парк «Помпеї», розташований недалеко від італійського Неаполя, запроваджує обмеження на туристів. Про це повідомив сайті пам'ятки.

Відтепер діятиме добовий ліміт у 20 тисяч вхідних квитків, щоб не було ажіотажу.

Зазначається, що обмеження вирішили запровадити після рекордного напливу туристів улітку, якого ніколи не бачили в історії пам'ятки, – понад 4 мільйонів відвідувачів загалом та пік у понад 36 тисяч відвідувачів в одну з неділь.

«Ми працюємо над кількома проєктами, щоб зменшити тиск людей на об'єкт, що може становити небезпеку як для них самих, так і для унікальної та крихкої культурної спадщини», – зазначив директор парку Габріель Цухтрігель.

Нагадаємо, останнє виверження вулкана, яке знищило Помпеї у 79 році н.е., було у 1944 році.

Під час розкопок в античному місті Помпеї в Італії виявлено останки трьох людей, які загинули під час руйнівного виверження вулкана Везувій у 79 році нашої ери. Дослідники припускають, що це останки двох дорослих жінок та дитини віком від 3 до 4 років. Скелети знайшли під уламками будівлі, де вони, ймовірно, шукали притулок.