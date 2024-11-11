Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Помпеї вводять ліміт на туристів: відтепер квитки будуть іменними

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Обмеження почнуть діяти вже цього тижня

З 15 листопада археологічний парк «Помпеї», розташований недалеко від італійського Неаполя, запроваджує обмеження на туристів. Про це повідомив сайті пам'ятки.

Відтепер діятиме добовий ліміт у 20 тисяч вхідних квитків, щоб не було ажіотажу.

Зазначається, що обмеження вирішили запровадити після рекордного напливу туристів улітку, якого ніколи не бачили в історії пам'ятки, – понад 4 мільйонів відвідувачів загалом та пік у понад 36 тисяч відвідувачів в одну з неділь.

«Ми працюємо над кількома проєктами, щоб зменшити тиск людей на об'єкт, що може становити небезпеку як для них самих, так і для унікальної та крихкої культурної спадщини», – зазначив директор парку Габріель Цухтрігель.

Нагадаємо, останнє виверження вулкана, яке знищило Помпеї у 79 році н.е., було у 1944 році.

Під час розкопок в античному місті Помпеї в Італії виявлено останки трьох людей, які загинули під час руйнівного виверження вулкана Везувій у 79 році нашої ери. Дослідники припускають, що це останки двох дорослих жінок та дитини віком від 3 до 4 років. Скелети знайшли під уламками будівлі, де вони, ймовірно, шукали притулок. 

Читайте також:

Теги: Італія туризм виверження обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Життя

Помпеї вводять ліміт на туристів: відтепер квитки будуть іменними
Помпеї вводять ліміт на туристів: відтепер квитки будуть іменними
Знаменитий актор покинув США після перемоги Трампа на виборах
Знаменитий актор покинув США після перемоги Трампа на виборах
Під льодовиком в Альпах знайдено таємничий транспортний засіб (фото)
Під льодовиком в Альпах знайдено таємничий транспортний засіб (фото)
Актори серіалу «Друзі» досі отримують по $20 млн на рік з трансляцій шоу
Актори серіалу «Друзі» досі отримують по $20 млн на рік з трансляцій шоу
Принц Вільям розповів, як Кейт Міддлтон почувається після хіміотерапії
Принц Вільям розповів, як Кейт Міддлтон почувається після хіміотерапії
Працював із Майклом Джексоном, був автором безлічі хітів. Помер композитор Квінсі Джонс
Працював із Майклом Джексоном, був автором безлічі хітів. Помер композитор Квінсі Джонс

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2024
35K
«Лавочка закриється». Фахівець зі зв'язку та РЕБ попередив українських виробників дронів про нові виклики на території РФ
21K
Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи
9253
Заступницю очільника Львівської обласної МСЕК викрито на неправдивому декларуванні
5520
В Україні запроваджено аварійні відключення світла (оновлено)

Новини

12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:24
Путін наказав повернути Курську область до інавгурації Трампа – Telegraph
Сьогодні, 00:21
Окупанти вдарили ракетами по двох районах Харкова (оновлено)
Вчора, 23:11
НАЗК взялося перевіряти статки родини двох нардепів
Вчора, 18:12
Завтра у ексголови «Нафтогазу» Коболєва спливають термін дії арешту та заборона виїзду з країни
Вчора, 12:11
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 08:59

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua