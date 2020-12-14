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    Жизнь

    Потерянную картину за $340 тысяч нашли в мусорке

    • Розсилка
    Потерянную картину за $340 тысяч нашли в мусорке

    Владелец картины обнаружил пропажу лишь в Израиле

    Полиции Дюссельдорфа удалось разыскать потерянную картину французского художника Ива Танги, которая была забыта владельцем в аэропорту Дюссельдорфа. Полотно стоимостью 280 тысяч евро (около $340 тысяч) обнаружили в макулатуре.

    27 ноября картину в аэропорту оставил бизнесмен, который совершал перелет в Тель-Авив. При регистрации на рейс он забыл картину размером 40 на 60 см, упакованную в плоскую картонную коробку.

    Владелец картины обнаружил пропажу лишь в Израиле. После этого его племянник, который живет в Бельгии, приехал в Дюссельдорф и обратился в полицию. Правоохранители связались с клининговой компанией, осуществляющей уборку аэропорта, которые обнаружили ценную картину на дне контейнера для макулатуры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

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    Теги: искусство курьез
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