Владелец картины обнаружил пропажу лишь в Израиле

Полиции Дюссельдорфа удалось разыскать потерянную картину французского художника Ива Танги, которая была забыта владельцем в аэропорту Дюссельдорфа. Полотно стоимостью 280 тысяч евро (около $340 тысяч) обнаружили в макулатуре.

27 ноября картину в аэропорту оставил бизнесмен, который совершал перелет в Тель-Авив. При регистрации на рейс он забыл картину размером 40 на 60 см, упакованную в плоскую картонную коробку.

Владелец картины обнаружил пропажу лишь в Израиле. После этого его племянник, который живет в Бельгии, приехал в Дюссельдорф и обратился в полицию. Правоохранители связались с клининговой компанией, осуществляющей уборку аэропорта, которые обнаружили ценную картину на дне контейнера для макулатуры.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.