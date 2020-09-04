Вышел трейлер фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Премьера состоится 19 ноября
Студия Universal опубликовала второй трейлер 25-го фильма о приключениях секретного агента 007 «Не время умирать».
В новой части бондианы Джеймс Бонд временно оставил службу и отправился на Ямайку. Однако его отдых прерывает старый знакомый Феликс Лейтер из ЦРУ: он просит Бонда о помощи. Задача оказывается не такой простой, как казалась.
Кроме того, Бонд вновь встретит свою возлюбленную Мадлен Суонн (Леа Сейду), которая впервые появляется в фильме «007: Спектр».
В прокат картина выйдет 19 ноября.
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