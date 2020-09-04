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    Шоу-биз

    Вышел трейлер фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

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    Вышел трейлер фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

    Премьера состоится 19 ноября

    Студия Universal опубликовала второй трейлер 25-го фильма о приключениях секретного агента 007 «Не время умирать».

    В новой части бондианы Джеймс Бонд временно оставил службу и отправился на Ямайку. Однако его отдых прерывает старый знакомый Феликс Лейтер из ЦРУ: он просит Бонда о помощи. Задача оказывается не такой простой, как казалась.

    Кроме того, Бонд вновь встретит свою возлюбленную Мадлен Суонн (Леа Сейду), которая впервые появляется в фильме «007: Спектр».

    В прокат картина выйдет 19 ноября.

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

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    трейлер кино
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