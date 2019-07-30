Врачи не рекомендуют Меган Маркл беременеть второй раз



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Меган Маркл Legion-Media

Медики рекомендуют подождать около двух лет

Поклонники британской монаршей семьи ждут, что Меган Маркл и принц Гарри вскоре объявят о том, что станут родителями во второй раз. Но это вряд ли случиться в ближайшее время.

Супруги не раз заявляли, что хотят большую семью. Несмотря на то, что малышу Арчи еще только два месяца, некоторые считают, что пара уже готова зачать еще одного ребенка. Но гинеколог герцогини Набила Гутьеррец категорически против этого. Она заявила, что у Меган могут возникнуть осложнения во время второй беременности и посоветовала ей с этим повременить.

«Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, между беременностями идеально соблюдать двухлетний интервал. Отмечено, что женщины, забеременевшие в течение шести месяцев после первой беременности, подвержены риску преждевременных родов. Однако только Меган принимать решение, это личный выбор каждого», — рассказала врач порталу Express.

Она добавила, что возраст Меган также влияет на течение и последствия беременности. В этом году герцогине исполняется 38 лет: в эти годы риск диабета и эклампсии значительно увеличивается.